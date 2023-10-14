Bakan Fidan ile Alman mevkidaşı Baerbock bir araya geldi

Yayınlanma: 14.10.2023 - 10:51

Güncelleme: 14.10.2023 - 10:51

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry’nin davetine geldiği Kahire’de temaslarını sürdürüyor.

Bakan Fidan, Kahire’de Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları, Gazze’ye yönelik insani yardımlar ve Gazze’den tahliye konuları görüşüldü. Ayrıca, Ukrayna’daki ve Karabağ’daki durum ele alındı.

Bakan Fidan’ın Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından kabul edilmesi ve Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry ile görüşmesi bekleniyor.

Görüşmelerde, Türkiye-Mısır ilişkilerinin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca güncel bölgesel gelişmeler ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.