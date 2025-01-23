Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan'ın Rus mevkidaşı Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesinde, Suriye'deki gelişmeler değerlendirildi.
Görüşmede, Suriye'nin terör örgütlerinden arındırılmasının ve ülkede istikrar ile güvenliğin tesis edilmesinin önemi vurgulandı.
Etiketler: #Hakan Fidan #Sergey Lavrov
En Çok Okunan Haberler
-
- TCMB faiz kararı açıklandı!
- Otel yangını faciasında can kaybı arttı!
- ‘İnsanlar çocuklarını hayatta kalabilsin diye...'
- Pul biberin içinden bakın ne çıktı!
- İspanya'da gündem Arda Güler
- 'O masadan Sayın Bakan istifa ederek kalkacak'
- Yürürlüğe giren yönetmelik yargıya taşındı
- ‘Turizm belgeli işletmelerin denetimi bakanlığa aittir’
- Güvenlik görevlisi çalıştığı bankada intihar etti
- Orhan Gencebay'ın yangın faciası açıklaması tepki çekti!