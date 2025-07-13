Bakü’de kritik temas: Suriyeli ve İsrailli yetkililer bir araya geldi

Suriye lideri Ahmed el-Şara’nın Azerbaycan’a dün düzenlediği resmi ziyaretin arka planında bir görüşme daha gerçekleştirildi.

Fransız haber ajansı AFP’nin Suriye’deki diplomatik bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Suriyeli ve İsrailli yetkililer Bakü’de yüz yüze görüşme gerçekleştirdi.

Habere göre, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve İsrail’in işgal ettiği Golan Tepeleri’ne sınır olan Kuneytra’ya vali olarak atanan Ahmet el-Dalati’nin yanı sıra İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun özel elçisi ile üst düzey İsrailli askeri ve istihbarat yetkililerinin katıldığı görüşmede, İsrail’in Suriye’deki askeri faaliyetleri ele alındı.

Görüşmede ayrıca, İran’ın Suriye ve Lübnan’daki etkisi, Hizbullah’ın silah stokları, Lübnan ve Gazze’deki Filistinli mültecilerin geleceği ile Şam’da resmî diplomatik statüye sahip olmayan bir İsrail koordinasyon ofisinin kurulması gibi konular masaya yatırıldı.

İsmini vermek istemeyen kaynak, el-Şara’nın görüşmeye şahsen katılmadığını bildirdi.