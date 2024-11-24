Balıkçılık için kullanılan 4 bin yıllık antik kanallar keşfedildi

Yayınlanma: 24.11.2024 - 16:45

Güncelleme: 24.11.2024 - 16:46

Arkeologlar, insansız hava araçları ve Google Earth görüntülerini kullanarak, Belize'de 4 bin yıllık bir toprak kanal ağı keşfettiler.

New Hampshire Üniversitesi'nden çalışmanın eş yazarı Eleanor Harrison-Buck, “Havadan çekilen görüntüler, zikzaklı doğrusal kanalların bu gerçekten ayırt edici modelini tanımlamak için çok önemliydi” dedi.

Ekip daha sonra Belize'nin Crooked Tree vahşi yaşam koruma alanında kazılar yaptı. Antik kanallar, bekletme havuzları ile birlikte, yayın balığı gibi tatlı su türlerini kanalize etmek ve yakalamak için kullanılıyordu.

Vermont Üniversitesi'nden çalışmanın eş yazarı Marieka Brouwer Burg, yakınlarda bulunan dikenli mızrak uçlarının sopalara bağlanmış ve balıkları zıpkınlamak için kullanılmış olabileceğini söyledi.

Kanal ağlarının, Yucatán kıyı ovasındaki yarı göçebe insanlar tarafından 4 bin yıl kadar önce inşa edildiği kaydedildi. Araştırmaya göre kanallar, Mayaların kalıcı tarım köylerine yerleşmeye başladığı ve kendine özgü bir kültürün ortaya çıkmaya başladığı “biçimlendirici” dönem de dahil olmak üzere yaklaşık bin yıl veya daha uzun bir süre boyunca kullanıldı.

Yeni çalışma, yeryüzündeki ilk insanlar ile Maya kültürünün daha sonra ortaya çıkışı arasında bir bağlantı olduğunu ortaya koyuyor. Balık yakalamak için kullanılan bu eski kanalların, daha sonraki Maya piramitlerinin Yucatán yağmur ormanlarının üzerinde yükselmesinde rol oynamış olabileceği belirtildi.