Mayalardan kalma antik kentin kalıntıları ortaya çıktı

Yayınlanma: 29.10.2024 - 15:59

Güncelleme: 29.10.2024 - 15:59

Bilim insanları, ülkenin güneydoğusundaki Campeche eyaletindeki gür bitki örtüsü altında gömülü kalan yapıların haritasını çıkarmak için lazer ışınlarını kullanarak nesnelerin uzaklığını ölçmeye yarayan uzaktan algılama ve görüntüleme teknolojisi "LiDAR"dan faydalandı.

Çalışmalar sonucu, Antik Maya uygarlığından kalma bir şehrin kalıntılarını keşfeden arkeologlar, "Valeriana" adını verdikleri şehirde, tarım alanları, spor sahası, amfiteatr ve piramit benzeri yapılar buldu.

Araştırmanın yazarlarından Luke Auld-Thomas, keşfedilen alanın İskoçya'nın başkenti Edinburgh kadar büyük olduğunu belirterek "Devasa antik kent, Milattan Sonra (MS) 750 ila 850 yılları arasında 30-50 bin kişiye ev sahipliği yapmış olabilir" ifadesini kullandı.

Araştırmanın bir başka yazarı Profesör Marcello Canuto da şehrin çöküşüne ve sonunda terk edilmesine neyin yol açtığını henüz bilmediklerini ancak iklim değişikliğinin kilit nedenlerden biri olabileceğini söyledi.

Çalışmanın detaylarına "Antiquity" dergisinde yer verildi.

Maya uygarlığı, Meksika'nın güneydoğusundan, Honduras, El Salvador ve Guatemala'ya kadar uzanan bir bölgede hüküm sürmüştü.

Milattan Önce (MÖ) 400'lü yıllarda büyüyüp gelişmeye başlayan ve MÖ 600'de yükselişe geçen uygarlık, MS 250-900 yıllarında altın çağını yaşamış ve İspanyol işgaliyle sona ermişti.

Maya kentlerinde yapılan araştırmalar, uygarlığın astronomi, matematik, mimari ve sanat gibi birçok alanda çok ileri düzeye ulaştığını gösteriyor.