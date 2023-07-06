Meksika'da Mayalar tarafından kullanılan 'yeraltına açılan bir kapı' keşfedildi

Meksika'da Maya uygarlığı döneminden kalma insan ve hayvan iskeletleri ve antik bir kanonun yanı sıra, yeraltı dünyasına açılan bir kapı keşfedildi. Araştırmacılar, bunun bir ritüelin parçası olarak kullanılmış olabileceğine inanıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.07.2023 - 11:37
Meksika'da Mayalar tarafından kullanılan 'yeraltına açılan bir kapı' keşfedildi
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Meksika'daki Chichen Itza antik kenti yakınlarında, insan ve hayvan iskeletleriyle çevrili "yer altına açılan bir kapı" bulundu.

Kemikler ve antik kano, Yucatan Yarımadası'nda su yüzeyinin 4,6 m altındaki bir su altı mağarasının keşfedilmesiyle ortaya çıktı.

Antik kano

Su altı mağarasına dalış yapan araştırmacılar, bir insan ayağı, bir armadillo, bir köpek, bir hindi ve bir kartala ait kemikler de dahil olmak üzere toplam 38 iskelet kalıntısı buldu.

Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü (INAH) tarafından yapılan basın açıklamasında, insan ayağı ve armadillo kemikleri nedeniyle tarihçilerin, kanonun Mayalar tarafından ölüleri bir sonraki hayata uğurlayan eski bir ritüel için kullanılmış olabileceğine inandıkları belirtildi.


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