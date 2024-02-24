Balistik füzeler gönderdiği öne sürülmüştü: İran'dan açıklama geldi

İran, Rusya'ya Ukrayna'daki savaşta kullanmak üzere balistik füze gönderdiği yönündeki iddiaları yalanladı.

AA
Yayınlanma: 24.02.2024 - 13:48
Balistik füzeler gönderdiği öne sürülmüştü: İran'dan açıklama geldi
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İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, Reuters haber ajansının "İran'ın Rusya'ya balistik füze tedarik ettiği" yönündeki iddiasına X sosyal medya platformu üzerinden cevap verdi.

Açıklamada, "Balistik füze satışlarına ilişkin herhangi bir yasal kısıtlama olmamasına rağmen İran ahlaki olarak Rusya-Ukrayna çatışması sırasında savaşı körüklememek için silah ticaretinden kaçınmakla yükümlüdür ve bu, İran'ın uluslararası hukuka ve BM Antlaşmasına bağlılığından kaynaklanmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Reuters'in isimleri açıklanmayan İranlı yetkililere dayandırdığı 21 Şubat'taki haberinde, İran'ın Rusya'ya yaklaşık 400 balistik füze tedarik ettiği öne sürülmüştü.

ABD Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, konuya ilişkin açıklamasında, söz konusu iddiayı teyit edemediklerini ancak İran'ın Rusya'ya olası balistik füze tedarikine "uluslararası toplumun tepkisinin hızlı ve sert olacağını" söylemişti.


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