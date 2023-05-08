Balkan ülkelerinde oy verme işlemi sona erdi

Yayınlanma: 08.05.2023 - 15:34

Güncelleme: 08.05.2023 - 15:34

Bosna Hersek, Karadağ, Sırbistan, Kosova, Arnavutluk, Bulgaristan, Yunanistan ve Kuzey Makedonya'da Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanma işlemleri tamamlandı. Bosna Hersek'te yaşayan Türk seçmenler, başkent Saraybosna'nın yanı sıra Banja Luka ve Mostar şehirlerinde ilk kez kurulan sandıklarda oy kullandı. Ülkede 3 gün boyunca bin 473 seçmenin oy kullandığı ifade edildi.

Karadağ'ın başkenti Podgorica'da ilk kez kurulan sandıklarda oy kullanma işlemi 2 gün sürerken, Sırbistan'da yaşayan Türk seçmenler, Belgrad Büyükelçiliği ve Novi Pazar Başkonsolosluğu'nda kurulan sandıklarda oy kullandı.

Bulgaristan’da Burgaz Başkonsolosluğu, Filibe Başkonsolosluğu ve Sofya Büyükelçiliği ile Yunanistan’da ise Atina-Pire Başkonsolosluğu, Gümülcine Başkonsolosluğu, Rodos Başkonsolosluğu ve Selanik Başkonsolosluğu’nda oy verme işlemi dün tamamlandı.

Kuzey Makedonya’daki Üsküp Büyükelçiliği ile Arnavutluk'taki Tiran Büyükelçiliği’nde 3 gün süren oy kullanma işleminin ardından sandıklar dün akşam kapandı.

Kosova'da seçmenler, 2 gün süren oy kullanma işlemi çerçevesinde Priştine Büyükelçiliği ve Prizren Başkonsolosluğu’nda kurulan sandıklarda oy kullandı. Dün akşam TSİ 22.00'de sona eren oy kullanma işlemlerinin ardından, sandık komisyonu ve müşahitler nezaretinde mühürlenen oylar, Türkiye'ye gönderilmek üzere çuvallara konulurken, oy pusulalarının Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) hava yolu ile teslim edileceği bildirildi.

YSK'nın verilerine göre, Bosna Hersek'te 2 bin 946, Sırbistan’da 2 bin 311, Arnavutluk’ta bin 416, Kosova'da 2 bin 192, Kuzey Makedonya'da 4 bin 107, Yunanistan’da 11 bin 55, Karadağ'da ise bin 704 kayıtlı seçmen bulunuyor.

