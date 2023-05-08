Soyer: Taş sopa meselesi bizi Taş Devri'ne geri götürür

Yayınlanma: 08.05.2023 - 15:14

Güncelleme: 08.05.2023 - 15:14

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Millet İttifakı milletvekili adayları ile Bergama Ticaret Odası'nda sivil toplum kuruluşları, dernekler, odalar, muhtarlarla buluştu. Bergama Ticaret Odası Başkanı Lütfi Kolat, Başkan Soyer ile beraberindeki heyeti karşıladı. Buluşmada Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, siyasi parti temsilcileri de yer aldı.

SOYER: TAŞLA SOPAYLA SALDIRI NEDİR?

Erzurum'da Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yapılan saldırı hakkında konuşan Tunç Soyer, “Gerçekten taşla sopayla korkutmaya çalışmak, sindirmeye çalışmak nedir? Taşlı sopalı saldırıyı yapanlar terörist Ekrem diye bağırıyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ne zaman terörist oldu? Daha çok yeni, Genelkurmay Başkanımızı terörist diye hapse attık. Terör örgütünden yargıladık. Akıl tutulması yaşıyoruz. Teröristlik bu topraklardaki en ağır suçtur. Bunun cezası belli, eğer biri teröristse verirsin cezayı. Bir siyasi partiyse kapatırsın. Akıl almaz bir tablo yaşıyoruz. Bu taş sopa meselesi taş devrine geri götürür bizi. Biz İstanbul, İzmir, Bergama gibi şehirleri kurmuş milletiz. Nasıl kuruldu, taşla sopayla birbirlerini döverek, öldürerek mi? Tam tersine uzlaşarak, birbirlerini duyup dinleyerek, el vererek, destek vererek kuruldu bu şehirler. Biz birbirimizi vurarak öldürerek nereye gidebiliriz” diye konuştu.

“BU TABLO DIŞ GÜÇLERİN OYUNU FALAN DEĞİL”

Türkiye'nin yüzde 50'den fazlasının asgari ücretle çalıştığını belirten Soyer, “Bütün bu hikaye değişmek zorunda. Bu bir kader değil. Kader olsa yaşarız, pandemiyi yaşadık. Bu da başımıza geldi, çekeriz deriz. Öyle bir durum yok, kader değil ki. Aklımız, fikrimiz, enerjimiz, gücümüz, bilgimiz var. Daha iyisinin nasıl yapılacağını biliyoruz. Bu tablo dış güçlerin oyunu falan değil, komplo değil. Bir tercih, bunun sonucunda bunlar yaşanıyor” dedi.

1 yıldır kamu bankalarının İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne kredi vermediğini belirten Başkan Soyer, “Biz gavur muyuz, neyiz? Kamu kurumu değil miyiz? Sen beni cezalandıracaksın diye bütün milleti cezalandırıyorsun. Biz düşman mıyız?” ifadelerini kullandı.

ASLANOĞLU: DÜN EN KÖTÜ ÖRNEKLERİNDEN BİRİNİ GÖRDÜK

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, “Çok çok önemli bir seçime gidiyoruz. Kutuplaşma, ayrıştırma, gerginlik ülkeyi yaşanmaz bir hale getiriyor diye söylemiştik. Dün bunun en kötü örneklerinden birini gördük. Bizler haftaya pazartesi de hep beraber aynı ülkede yaşamaya devam edeceğiz. Saygı duymayı öğreniyor olmamız lazım. Bu ülkeyi gerçekten seven insanlar, hizmet etmek istiyorlar. Birbirimizin vatan sevgisini sorgulayarak gideceğimiz yer yok. Vatan sevgisi sorgulanan CHP ise abesle iştigal olur. CHP Atatürk'ün kurduğu partidir” dedi.

Millet İttifakı milletvekili adayı Helil Kınay, “Bu seçimin içinde yapacağımız tercihler, atacağımız oy kimi seçtiğimiz kadar kim olduğumuzu da belirleyecek” dedi. Milletvekili adayı Rıfat Nalbantoğlu ise “Bu yorgun ve bitmiş iktidardan bu ülke kurtulmak zorunda. Verebileceği hiçbir şey kalmadı” dedi.

KORTEJ VE ESNAF ZİYARETİ

Başkan Soyer ile beraberindeki heyet, Bergama CHP İlçe Başkanlığı önünden vatandaşlarla bayraklar eşliğinde yürüyüş yaptı ve esnaf ziyareti yaptı. Bergama programı kapsamında kurulan pazaryerinde Bergamalılarla bir araya gelindi.