Soylu'nun telefonundaki uygulama: Bir tıkla kimin kim olduğunu gösteriyor

Yayınlanma: 08.05.2023 - 15:21

Güncelleme: 08.05.2023 - 16:21

ShiftDelete.Net isimli Youtube kanalında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Togg turu videosu yayımlandı. Videoda Soylu, Hakkı Alkan'a telefonunda hangi uygulamaları kullandığını gösterdi.

Telefonunda birçok sosyal medya aracını kullandığını söyleyen Soylu, e-mail okumaya özen gösterdiğini ancak kendisine çok az e-mail geldiğini ifade etti.

"BU DEVLETİN ÇOK BÜYÜK GÜÇLERİ VAR"

İçişleri Bakanlığı'nın özel uygulamalarını da anlatan Soylu 'KİM' isimli uygulamasını gösterdi. Uygulama ile Hakkı Alkan'ın fotoğrafını çeken Soylu'nun telefonunun ekranına saniyeler içinde Hakkı Alkan ile ilgili tüm bilgiler geldi. Soylu, "Bu devletin çok büyük güçleri var. Şu anda size gösterdiğim bu uygulamanın yüz binde biri" ifadesini kullandı.

Soylu'nun bu uygulaması akıllara sık sık suça karışmış kimselerle çektirdiği fotoğrafları getirdi. Soylu'nun uyuşturucu şüphelilerinden dolandırıcılık şüphelilerine kadar birçok isimle çekildiği fotoğraflara ilişkin savunması ise onları tanımadığı yönünde oluyor.

Soylu'nun fotoğraf albümünden çıkan isimlerden bazıları şöyle:

Soylu ve adı uyuşturucu ticaretine karışan Ali Osman Akat.

Almanya’da cinayet, kasten adam öldürmek, ağır yaralama, şantaj, fuhuş, silah ve uyuşturucu ticareti gibi birçok suçlamayla yargılanan ve Bulgaristan'da geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Almanyalı Osmanlılar Derneği yöneticisi Taner Ay ile Süleyman Soylu.

Lüks otomobilinde kullandığı uyuşturucu için 'pudra şekeri' savunması yapan Kürşat Ayvatoğlu ile Süleyman Soylu.

Kendi kurduğu kripto para borsası Thodex ile milyarlarca liralık vurgun yaptığı iddiasıyla kaçtığı yurtdışında aylar sonra yakalanıp Türkiye'ye iade edilen Fatih Faruk Özer ve Süleyman Soylu.

Ankara Keçiören'deki evinde ölü olarak bulunan ve kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen’in katil zanlısı Ümitcan Uygun’un babası Durak Uygun ile Süleyman Suylu.