İspanya ve Litvanya'dan oy pusulaları diplomatik kuryelerle Türkiye'ye gönderildi

Yayınlanma: 08.05.2023 - 12:32

Güncelleme: 08.05.2023 - 12:32

Oy kullanma işlemleri, Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliği ve Barselona Başkonsolosluğu'nda 5-7 Mayıs'ta gerçekleştirildi.

2 bin 673'ü Madrid'de, 3 bin 165'i Barselona'da, kayıtlı 5 bin 838 seçmenin bulunduğu İspanya'da seçime katılım oranı yüzde 55 civarında oldu.

Rahat ve sorunsuz geçen oy kullanma işlemlerinin ardından sandıklarda toplanan oy pusulaları, diplomatik torbalara konulup mühürlendikten sonra Madrid Büyükelçiliği ve Barselona Başkonsolosluğu'nda gece muhafaza edildi.

Sabah havalimanlarına taşınan oy torbaları, diplomatik kuryelerin eşliğinde Türk Hava Yollarının (THY) İstanbul seferini gerçekleştirecek uçaklara konuldu.

Oy pusulaları, Türkiye'ye ulaştırıldıktan sonra kolluk kuvvetleri nezaretinde Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna götürülecek.

Diğer yandan 1484 seçmenin kayıtlı olduğu, ilk defa oy kullanma işleminin yapıldığı Portekiz'de, Türkiye'nin Lizbon Büyükelçiliğinde kullanılan oyların yer aldığı pusulalar da aynı yolla TSİ 12.55'de kalkacak THY'nin Lizbon-İstanbul uçağıyla yurda gönderilecek.

LİTVANYA'DAN OY PUSULALARI DİPLOMATİK KURYELERLE TÜRKİYE'YE GÖNDERİLDİ

Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Litvanya'daki Türk vatandaşlarının kullandığı oyların yer aldığı pusulalar, diplomatik kuryelerle İstanbul'a gönderildi.

Oy kullanma işlemleri, Türkiye'nin Vilnius Büyükelçiliğinde 6-7 Mayıs'ta yapıldı.

Rahat ve sorunsuz geçen oy kullanma işlemlerinin ardından sandıklarda toplanan kapalı zarflar, diplomatik torbalara konulup mühürlendikten sonra Vilnius Büyükelçiliğinde gece muhafaza edildi.

Sabah havalimanına taşınan oy torbaları, diplomatik kuryelerin ve siyasi parti temsilcilerinin eşliğinde Türk Hava Yollarının (THY) İstanbul seferini gerçekleştirecek uçaklara konuldu.

Oy pusulaları, Türkiye'ye ulaştırıldıktan sonra kolluk kuvvetleri nezaretinde Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna götürülecek.

Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Avrupa’daki bazı ülkelerde nisan ayının son haftası, bazılarında da mayıs ayının ilk haftasında başlayan oy kullanma işlemi birçok ülkede son buldu.

Avrupa’daki Türk seçmenler için sandık kurulan Almanya, Avusturya, Lüksemburg, Danimarka ve Fransa’da ise bugün de oy kullanma işlemi devam edecek. Bu ülkelerde oy verme işlemi yarın tamamlanacak.