Balkanlar'da tansiyon yükseliyor: Sırp lider Dodik'ten 'bağımsızlık' çıkışı

Yayınlanma: 07.07.2024 - 12:44

Güncelleme: 07.07.2024 - 12:44

Bosna Hersek'teki iki entiteden Sırp Cumhuriyeti (RS) Başkanı Milorad Dodik, Saraybosna yönetiminin uluslararası toplumun desteğiyle mülklerini almaya çalışması halinde Sırp Cumhuriyeti'nin Bosna Hersek'ten bağımsızlığını ilan edeceğini söyledi.

Dodik, "Batı, on yıllardır Sırp Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırma, önemini tamamen azaltma ve böylece merkezi ve üniter bir Bosna Hersek yaratma niyetini gizlemedi. Eğer dünya toplumu bir mülkiyet yasası dayatmaya kalkarsa, Sırp Cumhuriyeti bağımsızlığını ilan etmekte tereddüt etmeyecektir" ifadelerini kullandı.

Dodik, Sırp Cumhuriyeti olarak Bosna Hersek'in NATO'ya katılmasına izin vermeyeceklerini belirtti.

Dodik, "Çok açık konuşacağım: Bosna Hersek NATO'ya girmeyecek, yani Parlamenterler Meclisi'nin öngörülen kararların çoğunluğuna dayanarak bu konuda bir anlaşmaya varması gereken prosedür ve yasa. Dolayısıyla bu anlaşmaya varılamaz ve varılmayacaktır. Sırplar masum sivillerin çektiği acıları asla unutmayacaktır, dolayısıyla Bosna Hersek'in NATO'ya katılmasına asla rıza göstermeyeceğiz" dedi.

BOSNA HERSEK'TE TAŞINMAZ MÜLK SORUNU

Taşınmaz mülklerin Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşı sonlandıran Dayton Barış Antlaşması'na göre entitelere ait olduğunu savunan RS, söz konusu yasayla mülklerin idaresinin de kendilerinde bulunduğunu ileri sürüyor.

Taşınmaz mülk sorunu, Bosna Hersek'teki savaştan bu yana konuşulmaya devam eden bir konu olurken ülkedeki taşınmazların devlete mi yoksa bunları kullanan entitelere mi ait olduğu tartışılıyor.

Aralık 2022'de oylanan ve anayasaya aykırı olan taşınmaz mülklere ilişkin yasanın 28 Şubat'ta yürürlüğe girmesi beklenirken Yüksek Temsilci Schmidt, tartışmalı yasayı askıya aldığını açıklamıştı.

Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi de 2 Mart'ta, RS'deki taşınmaz malların entite mülkiyetine alınmasını kapsayan tartışmalı yasayı yürürlükten kaldırmıştı.

Daha önce de Anayasa Mahkemesi, kamuya ait mülklerin işletme yetkisinin entiteye, mülkiyet hakkının ise Bosna Hersek devletine ait olduğuna hükmetmişti.???????