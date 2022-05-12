Balkanlarda tansiyonu yükseltecek adım: Kosova, Avrupa Konseyi'ne üyelik başvurusu yaptı

12 Mayıs 2022 Perşembe, 16:04

Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donika Gervalla, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülü mesajda, Kosova Cumhuriyeti adına üyelik başvurusunu Avrupa Konseyi'ne teslim ettiklerini bildirdi.

Donika Gervalla, ülkesi için bugünden itibaren Konseyde yeni bir sayfa açıldığını vurgulayarak, "Bugün, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi ve son olarak Bakanlar Konseyinin çeşitli aşamalarından geçecek olan talebimizin inceleme prosedürü başlıyor" ifadesini kullandı.

Gervalla, süreçle ülke vatandaşlarının haklarının güçleneceğine işaret ederek, "Kosova, bölgedeki en demokratik, en Avrupa yanlısı ve en iyimser ülkedir, dolayısıyla Kosova bir an önce Avrupa Konseyi üyesi olmayı hak ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

Kosova hükümeti gün içinde Dışişleri ve Diaspora Bakanlığı'nı, prosedürleri sonuçlandırmakla yükümlü kılan ve Konseye üyelik girişimini onaylayan bir karar almıştı.

SIRBİSTAN'DAN TEPKİ GELDİ

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Priştine'nin bu adımıyla Washington Antlaşması'nı, Brüksel Antlaşması'nı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1244 sayılı kararını "şiddetli" bir şekilde ihlal ettiğini kaydetti.

Aleksandar Vucic, bu başvurunun ardında başlıca Batı ülkelerinin bulunduğunu savunarak, Kosova'nın bu eylemine siyasi olarak yanıt vermek için her şey yapacaklarını aktardı.

Ukrayna'ya yönelik saldırıların ardından Rusya'nın örgüt üyeliğinden çıkarılması, Kosova'nın Avrupa Konseyine üyelik başvuru olanağı sağladı. Rusya'nın yokluğunda Kosova'yı tanıyan örgüte üye ülkelerin üçte ikisi, Batı Balkan ülkesinin bu kuruma üyeliğine imkan sağlıyor.