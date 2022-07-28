Balonlu kapsül, yolcularına uzaydan Dünya'yı izlemeyi vaat ediyor

28 Temmuz 2022 Perşembe, 15:47

ABD'li turizm firması Space Perspective, devrim niteliğinde bir hava aracını tanıtmaya hazırlanıyor.

Şirketin mühendisleri tarafından yapımına başlanan Neptün Uzay Gemisi (Spaceship Neptune) isimli balonlu kapsül, yaklaşık 32 km irtifada 6 saat boyunca seyahat etmeye olanak tanıyacak. Stratosfer seviyesinde yol alacağı için yer çekimi problemi de oluşmayacak.

BİLET FİYATLARI

Neptün Uzay Gemisi, Blue Origin şirketine ait olan ve biletleri 28 milyon dolardan satılan uzay roketi New Shaperd'ın, 100km'yi aşan irtifası ile yarışamayacak olsa da kullanacağı balonlar sayesinde, roketlerin sunabileceğinden çok daha konforlu bir seyahat imkanı sağlayacak.

Bu durum özellikle havalanma ve iniş süreçlerini etkiliyor; çok daha ucuza mal edilmiş bir seyahate olanak tanıyor.

8 yolcu kapasitesine sahip olacak olan ve son derece lüks bir iç tasarıma sahip olan kapsülün biletleri 125 bin dolardan satışa çıkacak.

"BASİT, GÜVENLİ VE SAĞLAM"

Unilad'in haberine göre, Space Perspective'in CEO'su Taber MacCallum siteye demecinde, "Balon ve paraşütler üzerinde, yüzyıllardır yapılan operasyonlar ve geliştirmeler bizlere, kalkıştan inişe kadar balonla uçmanın ve yedek sistem olarak paraşüt kullanmanın, açık ara en basit, güvenli ve sağlam yol olduğunu gösterdi" ifadelerini kullandı.