Baltık Denizi'nde Rusya ile tehlikeli yakınlaşma: Kaza riskini artırdı

19 Kasım 2022 Cumartesi, 13:03

NATO, iki Rus savaş uçağının Baltık Denizi'nde konuşlanan NATO'ya bağlı savaş gemilerine çok yakın uçtuğunu açıkladı.

NATO, Rus savaş uçaklarının, gemilere "tehlikeli ve profesyonel olmayan bir yaklaşımda" bulunduğunu aktardı.

Açıklamada, olayın Baltık Denizi'nin neresinde meydana geldiği konusunda bilgi verilmezken, savaş uçaklarının, NATO gemilerinden yaklaşık 91 metre ve 73 metre yükseklikten uçtukları belirtildi.

"NATO ÇATIŞMA YA DA TEHDİT PEŞİNDE DEĞİL"



Açıklamada, "NATO, hava savunma tatbikatı için ayrılmış tehlikeli bir bölgede gerçekleştirilmiş olması ve uçakların yüksekliği ve yakınlığı nedeniyle operasyonu tehlikeli ve profesyonelce bulmamaktadır. Bu etkileşim yanlış hesaplama, hata ve kaza riskini arttırdı" ifadelerine yer verildi.

NATO, uçaklarının, gemilerinin ve birliklerinin güvenliğini sağlamak için herhangi bir engele uygun şekilde karşılık vereceğini belirterek, "NATO çatışma ya da tehdit peşinde değildir" açıklamasında bulundu.

NATO, BALTIK DENİZİ'NDEKİ VARLIĞINI İKİ KATINA ÇIKARDI

NATO, Rusya'dan Avrupa'ya giden Kuzey Akım 1 ve 2 doğalgaz boru hatlarında sızıntı tespit edilmesinin ardından Baltık Denizi ve Kuzey Denizi'ndeki varlığını iki katına çıkardı.

Baltık Denizi'nde konuşlanan NATO güçleri arasında, İsveç ve Finlandiya ile birlikte çalışan Hollanda, Norveç ve Danimarka gibi ülkelerin savaş gemilerinin de bulunduğu biliniyor.