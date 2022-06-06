Baltık Denizi’nde yapılan ‘Baltops’ tatbikatı dün başladı

06 Haziran 2022 Pazartesi, 04:00

Baltık Denizi’nde düzenlenen en büyük tatbikat olan ve 1972’den bu yana her yıl ABD’nin Avrupa’daki Donanma Kuvveti ile NATO’nun işbirliğinde yapılan ‘Baltops’ tatbikatı dün başladı.

17 Haziran’a kadar sürecek tatbikata ABD, Almanya, Fransa ve İngiltere’nin de aralarında bulunduğu 14 NATO ülkesi ile İsveç ve Finlandiya katılıyor. Her yıl farklı bir ülkenin ev sahipliğinde yapılan tatbikatın bu yılki ev sahipliğini ise İsveç üstlendi. İsveç ve Finlandiya uzun süredir katılım gösterdiği tatbikatta toplamda 45 gemi, 75 savaş uçağı ve 7 bin personel yer alıyor. Buna karşın Türkiye’den tatbikata katılımın “gözlemci” düzeyinde kalması dikkat çekti.

Cumhuriyet’in Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından edindiği bilgiye göre Türkiye, tatbikata sadece iki gözlemci gönderdi. Türkiye, 2019’da Almanya’nın ev sahipliğinde yine İsveç ve Finlandiya’nın da katılımıyla gerçekleştirilen Baltops-2019 tatbikatına TCG Gökova Fırkateyni ile katılmıştı.

