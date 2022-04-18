Bangladeş, ABD'ye tepki gösterdi
Bangladeş Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin ülke hakkındaki insan hakları raporu kaynaklarının "şüpheli" olduğunu ve ayrıca birkaç olgusal hata içerdiğini belirtti.
Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, insan hakları örgütü Ain o Salish Kendra'nın (ASK) Ocak-Mayıs 2018 döneminde Bangladeş'te 275 yargısız infazın işlendiğini belirtirken, ABD raporunun Mayıs-Haziran 2018'de ülkede 606 yargısız infaz yapıldığını iddia ettiği bildirildi.
ABD'nin yayımladığı raporun kaynaklarının şüpheli olduğu ifade edilen açıklamada, raporda bazı olgusal hatalar ve doğrulanmamış rakamların bulunduğuna değinildi.
Bangladeş'in "insan merkezli kalkınmaya" sahip 167 milyondan fazla nüfuslu bir ülke olduğuna işaret edilen açıklamada, ABD raporunda zorla çalıştırma yasağına eleştirel yaklaşıldığı ve "Bangladeş'in işçi haklarını aşamalı olarak nasıl gerçekleştirdiğinin vurgulanmadığı" belirtildi.
Bangladeş Dışişlerinden sorumlu Devlet Bakanı Shahriar Alam, rapora ilişkin basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Dakka'nın, rapor hakkında Washington'dan açıklama isteyeceğini çünkü hükümetin raporda "temel hatalar" bulduğunu söyledi.
ABD, 13 Nisan'da Bangladeş'teki insan hakları durumuna ilişkin bir rapor yayımlamıştı.
Raporda, yargısız infazlar, zorla kaybolmalar, hükümeti eleştirenlerin keyfi olarak tutuklanması ve Arakanlı Müslümanlara (Rohingya) yönelik hak ihlalleri üzerinde duruluyor.
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