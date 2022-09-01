Bangladeş'te ana muhalefet partililer ile polis çatıştı: 1 kişi öldü
Bangladeş'te ana muhalefet Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP) üyeleri ile polis arasında çıkan kargaşada 1 kişinin öldüğü, yaklaşık 100 kişinin yaralandığı bildirildi.
Bangladeş'te ana muhalefet Bangladeş Milliyetçi Partisi'nin (BNP) kuruluşunun 44'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen miting sırasında polis ile göstericiler arasında arbede çıktı.
Olayların, Narayanganj kentinin sanayi bölgesinde yaşandığı ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 100 kişinin yaralandığı kaydedildi.
Ana muhalefet partisi yetkilileri, polisin göstericilere kasıtlı saldırdığını iddia etti.
BNP Genel Sekreteri Mirza Fahrül İslam Alemgir, yaşananları kınayarak sorumluların cezalandırılmasını istedi.
Alamgir, "Çalışanlarımızdan biri öldürüldü. Bu cinayeti şiddetle kınıyoruz ve ilgili makamların suçluları derhal tespit edip adalete teslim etmesini talep ediyoruz" ifadesini kullandı.
Çatışmada hayatını kaybeden BNP üyesinin, Shaon adında 24 yaşında bir genç olduğu bilgisi paylaşıldı.
Öte yandan, Emniyet yetkilileri, miting düzenleyen BNP'lilerin izinsiz şekilde yolu trafiğe kapattığını bildirdi.
Olaylarda, en az 20 polisin yaralanıp hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.
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