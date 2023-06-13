Bangladeş’te enerji krizi protesto edildi

Bangladeş’te yaşanan enerji krizi başkent Dakka’da protesto etti.

İHA
Yayınlanma: 13.06.2023 - 17:00
Bangladeş’te enerji krizi protesto edildi
Abone Ol google-news

Bangladeş’te enerjinin aşırı kullanılması sonucu bazı bölgelerde elektriğin kesilmesi ülkede büyük krize yol açtı.

Bugün başkent Dakka’da ana muhalefet partisi Bangladeş Milliyetçi Partisi'nin (BNP) çağrıları üzerine halk enerji krizini protesto etti.

Ülkede dolar rezervlerinin kademeli olarak azaltılması sonucu akaryakıt ve kömür temin edilememesi nedeniyle ülkenin büyük elektrik santrallerinin kapatılmasına tepki olarak halk iktidardaki Awami Ligi hükümetini protesto ederek istifaya çağırdı.

Ülkede bir aydan fazla süredir devam eden elektriğin kesilmesi uygulamasında başkent Dakka’daki enerji departmanının günde ortalama 5-6 saat enerjiyi kestiği, bazı köylerde ise bu sürenin 8-10 saate çıktığı biliniyor.


bangladeş Protesto Enerji krizi

İlgili Haberler

Bangladeş’te otobüs kazası: 19 ölü

Bangladeş’te otobüs kazası: 19 ölü
Bangladeş'te oksijen tüpü dolum tesisinde patlama: 6 ölü, 25 yaralı

Bangladeş'te oksijen tüpü dolum tesisinde patlama: 6 ölü, 25 yaralı

En Çok Okunan Haberler