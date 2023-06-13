Bangladeş’te enerji krizi protesto edildi
Bangladeş’te yaşanan enerji krizi başkent Dakka’da protesto etti.
Bangladeş’te enerjinin aşırı kullanılması sonucu bazı bölgelerde elektriğin kesilmesi ülkede büyük krize yol açtı.
Bugün başkent Dakka’da ana muhalefet partisi Bangladeş Milliyetçi Partisi'nin (BNP) çağrıları üzerine halk enerji krizini protesto etti.
Ülkede dolar rezervlerinin kademeli olarak azaltılması sonucu akaryakıt ve kömür temin edilememesi nedeniyle ülkenin büyük elektrik santrallerinin kapatılmasına tepki olarak halk iktidardaki Awami Ligi hükümetini protesto ederek istifaya çağırdı.
Ülkede bir aydan fazla süredir devam eden elektriğin kesilmesi uygulamasında başkent Dakka’daki enerji departmanının günde ortalama 5-6 saat enerjiyi kestiği, bazı köylerde ise bu sürenin 8-10 saate çıktığı biliniyor.
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