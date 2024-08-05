Bangladeş'te göstericiler parlamento binasını bastı: Başbakan istifa etti, halk sokağa indi!

Yayınlanma: 05.08.2024 - 16:38

Güncelleme: 05.08.2024 - 16:44

Bangladeş'te hükümet karşıtı göstericiler, parlamento binasını basarak eylem gerçekleştirdi.

Göstericilerin, parlamento binası içersinde masa ve sandalyelerin üzerine çıktığı görüldü.

Başbakan Hasina’nın istifasının ardından binlerce Bangladeşli sokaklara dökülerek "zaferlerini" kutladı. Dakka’da bazı göstericiler park halindeki bir tankın üzerinde dans etti.

Bangladeş ordusu, Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in resmi konutundan ayrılmasının ardından ülkede geçiş hükümeti kurulacağını açıkladı.

BAŞBAKANIN KONUTU BASILDI

Başkentteki protestolar sürerken Başbakan Şeyh Hasina'nın resmi konutunu basan göstericilerin içerideki eşyaları dışarı çıkardıkları görüldü.

Medyada yer verilen görsellerde göstericilerin resmi konuttan Başbakan'ın sandalye ve koltuk gibi eşyalarını çıkartmaları dikkati çekti.

Yerel basında yer alan haberlere göre hükümet karşıtı protestocular, iktidardaki Avami Birliği Partisinin başkent Dakka'daki binasını ateşe verdi.

Bu arada Hint basınında konutundan ayrılan Hasina'nın kız kardeşi Şeyh Rehana ile askeri helikopterle Hindistan'a indiği yönünde haberler yer aldı.

Hindistan Başbakanı Narenda Modi hükümetinin de Bangladeş sınırında "yüksek alarm" durumu ilan ettiği duyuruldu.

Bangladeş'te ordunun açıklamasının ardından başkent Dakka'da göstericilerin "coşkulu kutlamalar" yaptığı kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından temmuz ortasında öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı.

Günlerce süren protestolarda hükümet, 147 kişinin yaşamını yitirdiği açıklarken basında yer alan haberlerde ölü sayısının 200'ü aştığı belirtilmişti.

Hükümet, internet kesintisi, sokağa çıkma yasağı ve resmi tatil ilanlarıyla protestoları kontrol altına almaya çalışmış ancak bu adımlar tansiyonu düşürmemişti.

Yüksek Mahkemenin kontenjan kotası oranlarını düşürmesinin ardından ise protestocular, taleplerinin yerine geldiğini ve gösterilere son verdiklerini duyurmuştu.

"Kamuda kontenjan" protestolarında hükümet tarafından suçlanan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadı Chhatra Shibir'in yasaklanması üzerine öğrenciler, Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in bu kararını "adaletsizlik" olarak nitelemişti.

Bangladeş'te Hasina hükümetini protesto etmek ve "kamuda kontenjan" protestolarında yaşamını yitirenler için adalet talebiyle öğrenciler, yeniden toplanmaya başlamış ve polisle çatışmalar yaşanmıştı.

En son 4 ve 5 Ağustos'ta hükümet karşıtı protestolar sırasında yaşanan şiddet olaylarında 100'den fazla kişi yaşamını yitirmişti.