Bangladeş’te tansiyon zirvede: Başbakan istifa etti, Hindistan’a kaçtı...

Yayınlanma: 05.08.2024 - 15:25

Güncelleme: 05.08.2024 - 15:41

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina, ülkede günlerdir devam eden hükümet karşıtı gösterilerin ardından istifa etti. Hasina’nın Hindistan’a kaçtığı ifade edilirken çok sayıda göstericinin de başbakanlık binasına girdiği bildirildi.

Bangladeş’te öğrenci liderlerinin hükümete karşı sivil itaatsizlik ilan etmesinin ardından Başbakan Şeyh Hasina’nın istifasını isteyen binlerce kişi, sokaklara akın etmişti. Ülke genelinde göstericiler ile protestocular arasında çıkan çatışmalar sonucu patlak veren şiddet olaylarına daha fazla dayanamayan Başbakan Şeyh Hasina istifa etti.

Hasina’nın kız kardeşi ile birlikte askeri helikopterle ülkeden ayrılarak Hindistan’a gittiği ifade ediliyor.

Çeşitli basın kaynakları ise 2009’dan bu yana başbakanlık görevini yürüten Hasina’nın resmi konutundan uzakta "güvenli bir sığınakta" kaldığını yazdı.

GÖSTERİCİLER BAŞBAKANLIK BİNASINA GİRDİ

Polis ile çatışan göstericiler başbakanlık binasına girerek binanın camlarını kırdı. Ülkede polisin protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandığı olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısı 99’a yükselmişti.

Öte yandan Bangladeş’te 1971’deki Bağımsızlık Savaşı’na katılanların ailelerine kamu sektöründe kontenjan ayrılmasına yönelik protestolarda 174 kişi hayatını kaybetmişti. Hükümetin aldığı kararla kotanın büyük bir kısmı geri çekilse de öğrenciler eylemlerine devam etmişti. Hasina’nın istifasını isteyen öğrenciler Hasina’nın koşulsuz diyalog teklifini de reddetmişti.

NE OLMUŞTU?

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından protestolar başlamıştı.

Bangladeş İçişleri Bakanı Asaduzzaman Khan Kamal, protestolarda 147 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklamış, basında yer alan haberlerde ölü sayısının 200'ü aştığı belirtilmişti.

Bangladeş'te yaklaşık 2 bin kişi temmuzda başlayan protestolarda ölenler için başkent Dakka'nın çeşitli noktalarında toplanmış, polis de sloganlarla hükümeti protesto eden göstericilerin etrafını sarmıştı.

Başkentin Uttara bölgesinde de protestocu öğrencilerle karşı karşıya gelen polis, göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullanmıştı.

"Kamuda kontenjan kararı" protestolarındaki "ölüm, gözaltı, saldırı ve kayıplara" dikkati çekmek için düzenlenen gösteriler sırasında öğrencilerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda ise biri polis 2 kişi ölmüş, 100'den fazla kişi yaralanmıştı.

HİNDİSTAN-BANGLADEŞ SINIRINDA GÜVENLİK ALARMI

Hasina ise istifasının ardından ülkeden ayrılarak Hindistan’ın kuzeydoğusundaki Agartala kentine vardı.

Hindistan basını, Hasina’nın istifasının ardından Hindistan Başbakanı Narendra Modi hükümetinin Hindistan-Bangladeş sınırında güvenlik alarmı verdiğini yazdı.