Bangladeş’te son durum... Öğrencilerin talebi sonuç verdi, Meclis feshedildi!

Yayınlanma: 06.08.2024 - 13:08

Güncelleme: 06.08.2024 - 13:08

Siyasi krizin tırmandığı Bangladeş'te açıklama, öğrenci liderlerinin parlamentonun feshi için tarih belirlemeleri ve bu tarihe uyulmaması halinde yeni ve daha şiddetli protestolar başlatılacağı tehdidinde bulunmasından saatler sonra geldi.

Ülkenin protestocu öğrenci liderleri salı günü parlamentonun feshedilmesini talep etti ve Başbakan Sheikh Hasina'nın şiddetli ayaklanmanın ardından istifa edip kaçmasından bir gün sonra cumhurbaşkanı parlamentoyu feshettiğini açıkladı.

ÖĞRENCİLER FESHİ İSTEDİ, ARDINDAN GELDİ!

Hasina'ya karşı hareketin kilit organizatörlerinden Nahid İslam, Facebook'ta diğer iki öğrenci lideriyle birlikte yayınladığı videoda parlamentonun salı günü Türkiye saatiyle 09:00’a kadar feshedilmesi gerektiğini söyledi ve bunun gerçekleşmemesi halinde devrimci öğrencilerin hazır olmasını istedi.

Bangladeş'in ordu şefi General Waker-Uz-Zaman, görevi devraldıktan kısa bir süre sonra ülkeyi seçimlere taşıması için geçici bir hükümetin kurulmasını görüşmek üzere Türkiye saatiyle 06:00 öğrenci liderleriyle bir araya gelecekti.

Görüşmenin gerçekleşip gerçekleşmediği ve parlamentoyu fesih kararının görüşmeden sonra gelip gelmediği henüz belli değil.

General Zaman, Hasina'nın istifasını pazartesi günü duyurdu. 15 Temmuz’da başlayan ve Bangladeş'in 1971 yılında Pakistan'dan bağımsızlığını kazanmasından bu yana yaşanan en büyük şiddet olaylarına sahne olan çatışmalarda yaklaşık 300 kişi öldü ve binlerce kişi yaralandı.

Salı günü erken saatlerde başkent Dakka’da normalleşme görüldü, ancak trafik normalden daha hafifti ve protestoların ardından kapanan birkaç okul zayıf katılımla yeniden eğitime başladı.

PROTESTOCULARIN LİDERİ NAHİD İSLAM KİMDİR?

Alnına bağladığı Bangladeş bayrağıyla sık sık kamuoyunda görülen Nahid İslam, 15 yıldır iktidara olan Başbakan Şeyh Hasina'yı deviren protestolara öncülük eden Dakka Üniversitesi’nden bir sosyoloji öğrencisi.





Temmuz ayı ortalarında polisin kendisini ve diğer Dakka Üniversitesi öğrencilerini gözaltına almasının ardından protestolar ölümcül bir hal alınca ulusal üne kavuştu.

Kamuoyu önünde duygusuz ama kararlı bir şekilde konuşan İslam, öğrencilerin ordu tarafından yönetilen ya da desteklenen herhangi bir hükümeti kabul etmeyeceğini söyledi.

Nahid İslam, 1998'de Dakka'da doğdu, evli ve Nakib adında bir erkek kardeşi var, babası bir öğretmen, annesi ise ev hanımı.

Coğrafya öğrencisi olan kardeşi Nakib İslam, ağabeyi hakkında Reuters'a demecinde, "İnanılmaz bir dayanıklılığı var ve hep ülkenin değişmesi için uğraşıyordu. Polis tarafından gözaltına alındı, bayılana kadar işkence gördü ve sonra yol kenarına atıldı. Tüm bunlara rağmen mücadeleye devam ediyor. Vazgeçmeyeceğine dair güvenimiz tam. Onunla gurur duyuyoruz" dedi.