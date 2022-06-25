Bangladeş'teki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 73'e ulaştı

25 Haziran 2022 Cumartesi, 10:12

Selden etkilenen bölgede milyonlarca kişinin içme suyu ve gıda yardımı beklediği ülkede, şiddetli yağışların neden olduğu olaylarda hayatını yitiren sayısı 73 oldu.

Özellikle Bangladeş'in kuzeydoğusunda bulunan ve Surma Nehri kıyısında yer alan Sylhet şehri selden en çok zararı gören bölgeler arasında yer alıyor.

Sylhet şehri sakinlerinden Rina Begum (45), iletişim hatlarının kesildiğini ve sular altında kalan bölgeden en yakındaki yardım kampına gitmenin bile mümkün olmadığını belirtti.

Sylhet'e bağlı Balaganj semtinden Muhammed Sahajahan da (40) 3 kızı ile çamur içinde kalan evinde yaşam mücadelesi verdiğini söyledi.

Sahajahan, "Fakir bir ailede ve bu bölgede doğmak bizim günahımız mı?" dedi. Son bir kaç gündür kızlarıyla yağmur suyu içerek hayatta kaldıklarını belirten felaketzede, kalıcı bir çözüm bulunması çağrısı yaptı.

YARDIMLARI ULAŞTIRMAK ZOR

Şehirde mahsur kalan yüz binlerce insana bir haftadan fazla bir süredir yardımlar ulaştırılamıyor.

Sylhet'te üst düzey hükümet yetkilisi Md. Mojibur Rahman, iletişim hatlarının kesilmesi ve uzak bölgelere ulaşımın çok daha zor olması nedeniyle yardımlarda aksamalar olduğunu aktardı.

Sadece Sylhet için 1400 ton pirinç ve 13 bin paket kuru gıda yardımı ile yaklaşık 3 milyon dolar nakdi yardım ayrıldığını belirten Rahman, selden etkilenen diğer şehirlere de benzer yardımların sağlanmakta olduğunu kaydetti.

Öte yandan, Surma Nehrin'de su seviyesinin inmeye başladığını ancak Hindistan'ın Manipur, Nagaland, Mizoram ve Assam eyaletlerinden geçerek Bangladeş'in kuzeydoğusuna ulaşan Barak Nehri'nin yükselmeye devam ettiği bildirildi.

Son 100 yılın en kötü sel felaketi ülkedeki 13 ilçeyi etkiledi.