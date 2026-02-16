Barack Obama: Uzaylılar gerçek, ancak 51. Bölge’de tutulmuyorlar

Eski ABD Başkanı Barack Obama, bir podcast yayınında yaptığı açıklamada “uzaylıların gerçek olduğunu” düşündüğünü söyledi, ancak ABD’deki gizli askeri üs 51. Bölge’de (Area 51) tutulduklarına dair iddiaları reddetti.

Brian Taylor Cohen’in programına katılan Obama, “Uzaylılar gerçek mi?” sorusuna, “Gerçekler, ancak ben görmedim. Area 51’de tutulmuyorlar. Yeraltında bir tesis yok, tabii başkandan bile gizlenen devasa bir komplo yoksa” yanıtını verdi.

Soğuk Savaş döneminde Nevada’da kurulan ve 1955’ten bu yana faaliyet gösteren 51. Bölge, uzun yıllardır uzaylılar ve tanımlanamayan uçan cisimlerle (UFO) ilişkilendiriliyor. Üs, CIA tarafından ancak 2013 yılında resmen kabul edilmişti.

2019’da sosyal medyada yapılan esprili bir çağrıyla tesise baskın düzenlenmesi fikri milyonlarca kişi tarafından desteklenmiş, ancak yalnızca yaklaşık 150 kişi bölgeye gitmişti.

Daha önce Bill Clinton ve Jimmy Carter da dünya dışı yaşam ihtimaline ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu. Donald Trump ise geçmişte bu konuda şüpheci olduğunu belirtmiş ancak “her şey mümkün” demişti.

Obama, başkan olduğunda sormak istediği ilk sorulardan birinin “Uzaylılar nerede?” olduğunu da dile getirdi.

TRUMP'A SERT ELEŞTİRİLER

Obama, programda Donald Trump yönetimine de sert eleştiriler yöneltti. Trump’ın Truth Social hesabında paylaşılan ve Obama ile eşi Michelle Obama’yı maymun bedenleri üzerinde gösteren ırkçı bir videoya da tepki gösterdi.

Videonun paylaşılmasının ardından Beyaz Saray ilk etapta tepkileri “sahte öfke” olarak nitelendirmiş, daha sonra paylaşımın bir personel hatası sonucu yapıldığını açıklayarak içeriği kaldırmıştı.

Trump’ın adını anmadan konuşan Obama, sosyal medyada ve televizyonda yaşanan gelişmeler için “Bir palyaço gösterisi yaşanıyor. Eskiden makamın saygınlığına dair bir nezaket ve sorumluluk duygusu vardı. Bu kayboldu” ifadelerini kullandı.

Obama ayrıca Trump yönetiminin Minnesota’daki tartışmalı göçmen operasyonlarını da eleştirdi. Federal görevlilerin eylemlerini geçmişte “otoriter ülkelerde ve diktatörlüklerde görülen uygulamalara” benzetti.

Trump yönetimi ise söz konusu operasyonların suçlulara yönelik hedefli baskınlar olduğunu savunmuştu.

“Federal hükümet görevlilerinin kontrolsüz davranışları son derece kaygı verici ve tehlikelidir” diyen Obama, yerel toplulukların bu uygulamalara karşı gösterdiği tepkiden umut duyduğunu da sözlerine ekledi.