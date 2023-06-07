Barajı patlattılar: Yerleşim yerleri için su baskını alarmı verilirken siviller nakledildi, buğday fiyatları arttı

Yayınlanma: 07.06.2023 - 04:00

Güncelleme: 07.06.2023 - 04:00

Dinyeper Nehri’nin Karadeniz’e yakın noktasında bulunan Kahovka Hidroelektrik Santralı’nda dün sabah patlama meydana geldi. Patlamanın ardından bölgedeki onlarca yerleşim yeri sel tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Ukrayna kontrolündeki ve Rusya’nın işgal ettiği bölgelerde yaşayan siviller başka bölgelere tahliye edilmeye başladı. Barajın güneyinde Ukrayna’nın Herson il merkezinin yer alması burasını da tehlikeye maruz bırakırken Herson ve çevresinde yaşayanlar trenlerle çevre illere nakledildi. Şikago borsasında işlem gören buğday fiyatları ise yüzde 3 arttı.

Gerek Ukraynalı yetkililer gerekse Rus işgal güçleri, barajın restore edilmesinin mümkün olmadığını söylüyor. Kahovka Barajı’nın bulunduğu bölge, Rus ve Ukrayna kuvvetleri arasında yer alıyor. Dinyeper Nehri’nin batı yakası, geçen kasım ayından beri tamamen Ukrayna kuvvetlerinin kontrolünde bulunurken nehrin doğu yakası Rus güçlerinin denetiminde. Kiev, Rusya’nın Ukrayna kuvvetlerinin karşı taarruzunu önlemek, Ukrayna birliklerinin nehrin doğu yakasına geçmesine engel olmak için bu barajı yıktığını savunuyor.

YAPTIRIM ÇAĞRISI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusların barajı havaya uçurmak için uzun süre hazırlık yaptıklarını dile getirdi. Bu çerçevede Ukrayna yönetimi Avrupa Birliği’ne ve G-7’ye Rusya’ya yeni yaptırımlar uygulama çağrısında bulundu.

Rusya yönetimi ise patlamanın Ukrayna sabotaj timlerince gerçekleştirildiğini iddia etti. Kremlin, Kahovka Barajı’nın Rusya’nın 2014’te ele geçirdiği Kırım Yarımadası’na kaynak olan Kırım Kanalı’na su sağladığına atıfta bulunularak Ukrayna’nın, Kırım’ı susuz bırakmak için böyle bir eyleme giriştiğini ileri sürdü. Kiev ise iddiaları reddetti. Uzmanlar, savaşın tekrar şiddetlendiği bugünlerde yıkıcı olayların artarak sürebileceğini söylüyor.

