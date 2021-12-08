Nobel Barış Ödülü sahibi başbakan 'savaştan' döndü

08 Aralık 2021 Çarşamba, 15:00

Etiyopya'da merkezi hükümete karşı isyan başlatan Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) ile savaşmak için yetkilerini yardımcısına devrederek cepheye giden Başbakan Abiy Ahmed'in görevine geri döndüğü bildirildi.

Kamuya ait Etiyopya Yayın Kuruluşu'nun (EBC) haberinde, "Başbakan Abiy Ahmed, Ulusal Birlik Kampanyası'nın ilk aşamasını tamamladıktan sonra göreve döndü" ifadelerine yer verildi.

Nobel Barış Ödülü sahibi 45 yaşındaki Ahmed'in 24 Kasım'da cepheye ulaştığı açıklanmıştı.

Ahmed'in yetkilerini devralan Başbakan Yardımcısı Demeke Mekonnen, başkent Addis Ababa'dan hükümeti yönetmeye devam etmişti.

ÜLKEDE OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ

Etiyopya hükümeti, 2 Kasım'da güneye ilerleyişini sürdüren isyancı TPLF saldırıları nedeniyle ülkede olağanüstü hal ilan etmişti.

TPLF'nin, başkent Addis Ababa'ya yapabileceği muhtemel saldırılara karşı savunma görev birlikleri oluşturulmuştu.

Ülkenin kuzeyinde 1 yılı aşkın süredir devam eden çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti, bölgede 5 milyondan fazla kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor.

NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ ALMIŞTI

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, komşusu Eritre ile yıllardır süren sınır sorununun çözümünde üstlendiği rol nedeniyle 2019'daki Nobel Barış Ödülü'nü kazanmıştı.

Fakat bu kadar birkaç ay sonra sorgulanmaya başlanmış, Uluslararası toplum, Ahmed'in, ülkenin kuzeyindeki Tigray bölgesine orduyu göndermesini eleştirmişti.

Tigray bölgesindeki çatışmalarda binlerce kişi ölmüş, Birleşmiş Milletler durumu "içler acısı bir felaket" olarak nitelemişti.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Barış Ödülü'nün Abiy Ahmed'e verilmesine "Ödül benim hakkımdı" diyerek tepki göstermişti.