Barıştan sorumlu bakandı: 'Terör faaliyetleri' gözaltısı

Etiyopya'da bir dönem Barıştan Sorumlu Devlet Bakanı olan Taye Dendea "terör faaliyetleri" iddiasıyla gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 14.12.2023 - 11:15
Barıştan sorumlu bakandı: 'Terör faaliyetleri' gözaltısı
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Etiyopya'da daha önce Barıştan Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yapan Taye Dendea'nın gözaltına alındığı açıklandı.

Etiyopya Federal Polisi tarafından yapılan açıklamada, Dendea'nın "terör faaliyetleri" suçlamasıyla gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Dendea, hükümette görev yaptığı süre boyunca "terör faaliyetleri" ve "başta adam kaçırma olayları olmak üzere ülkenin çeşitli yerlerinde masum vatandaşları hedef alan eylemlere katılmak"la suçlanıyor.

Taye Dendea, Etiyopya'nın Oromia bölgesinde hükümete karşı savaş yürüten isyancı bir grup olan Oromo Kurtuluş Cephesi (OLF) ile ilişkilendiriliyor.

Etiyopya hükümeti ile Oromo Kurtuluş Ordusu (OLA) üyeleri arasındaki ikinci tur barış görüşmeleri geçen ayın sonunda anlaşma sağlanamadan sona ermişti.


Etiyopya Terör Bakan

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