Barselona liman işçilerinden Gazze kararı: 'Sivillerin feda edilmesini haklı çıkarmaz'

İspanya'nın Barselona kentindeki Barselona Liman İşçileri Sendikası (OEPB), Belçika ulaştırma sendikalarının da geçen hafta aldığı 'Gazze Kararı'na benzer bir karar aldığını açıkladı. OEPB, Gazze'deki çatışma bölgelerinde sivil halkın korunması amacıyla savaş devam ettiği sürece Gazze'ye gidecek herhangi bir askeri malzemeui yüklemeyi ve boşaltmayı reddettiklerini açıkladı. OEPB sendikası sekreteri Josep Maria Deop, diğer İspanyol limanlarını da aynı yolu izlemeye teşvik etmeyi amaçladıklarını söyledi.

Deop, barışı teşvik eden kuruluşların, sendikanın hangi konteynerlerin askeri teçhizat içerdiğini belirlemesine yardımcı olabileceğini söylerken, Barselona'dan askeri sevkiyatlar yapıldığına emin olduklarını çünkü "her türlü malın taşındığı bir liman" olduğunu söyledi.

BREAKING: Three unions in Belgium have refused to move arms to Israel. And now the Union of Dock Workers in Barcelona (OEPB) has also refused to move any ships containing weapons for Israel. pic.twitter.com/BZbVVrx2mu