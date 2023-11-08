Barselona liman işçilerinden Gazze kararı: 'Sivillerin feda edilmesini haklı çıkarmaz'

Yayınlanma: 08.11.2023 - 13:54

Güncelleme: 08.11.2023 - 13:54

İspanya'nın Barselona kentindeki Barselona Liman İşçileri Sendikası (OEPB), Belçika ulaştırma sendikalarının da geçen hafta aldığı 'Gazze Kararı'na benzer bir karar aldığını açıkladı. OEPB, Gazze'deki çatışma bölgelerinde sivil halkın korunması amacıyla savaş devam ettiği sürece Gazze'ye gidecek herhangi bir askeri malzemeui yüklemeyi ve boşaltmayı reddettiklerini açıkladı. OEPB sendikası sekreteri Josep Maria Deop, diğer İspanyol limanlarını da aynı yolu izlemeye teşvik etmeyi amaçladıklarını söyledi.

Deop, barışı teşvik eden kuruluşların, sendikanın hangi konteynerlerin askeri teçhizat içerdiğini belirlemesine yardımcı olabileceğini söylerken, Barselona'dan askeri sevkiyatlar yapıldığına emin olduklarını çünkü "her türlü malın taşındığı bir liman" olduğunu söyledi.

BREAKING: Three unions in Belgium have refused to move arms to Israel. And now the Union of Dock Workers in Barcelona (OEPB) has also refused to move any ships containing weapons for Israel. pic.twitter.com/BZbVVrx2mu — ALHAQIQUH (@AHaqiquh) November 6, 2023

Barselona liman idaresi, limandaki bin 200 yükleme-boşaltma işçisini temsil eden tek sendikanın kararına ilişkin açıklama yapmaktan kaçındı ve askeri sevkıyatlara ilişkin verilerinin olmadığını açıkladı.

İspanya Devlet Haber Ajansı EFE'nin haberine göre, hükümet kaynakları, İspanya'nın İsrail ile Hamas arasındaki çatışmada kullanılacak herhangi bir ölümcül askeri teçhizatı ihraç etmeyi planlamadığı belirtildi. OEPB, İsrail ve Filistin toprakları da dahil olmak üzere, nerede olursa olsun her türlü şiddete karşı olduğunu ve boykotunun her yerde sivilleri korumayı amaçladığını söylerken, "Hiçbir sebep sivillerin feda edilmesini haklı çıkarmaz" dedi.

Mevcut en son resmi verilere göre İspanya, 2022'nin ilk yarısında 1,3 milyar euro (1,39 milyar dolar) değerinde askeri teçhizat ihraç etti ve İsrail'e yapılan sevkiyatın miktarı 9 milyon euroya ulaştı.

Barselona'daki liman işçileri, Libya'daki çatışma nedeniyle 2011'de benzer bir boykot uygulamıştı. Ayrıca son yıllarda Batı Sahra ve Nikaragua'ya insani yardım sevkiyatı projelerinde de yer aldılar.

Belçika'daki üç ulaştırma sendikası, İsrail'e silah taşımayı reddettiğini açıklamıştı.