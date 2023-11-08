Son dakika: BM'den İsrail açıklaması: Askeri operasyon yürütmek savaş suçudur
BM, İsrail-Hamas çatışmasına ilişkin "Gazze'yi yaşanılmaz hale getireceğini bilerek askeri operasyon yürütmek savaş suçudur" ifadesini kullandı.
BM Raportörü Rajagopal İsrail-Hamas çatışmasına ilişkin "Sistematik olarak sivil konutları ve altyapıyı yok edeceğini, Gazze'yi yaşanılmaz hale getireceğini bilerek askeri operasyon yürütmek savaş suçudur" ifadesini kullandı.
BM Raportörü Rajagopal "Gazze'de 1 milyondan fazla insanın kuzeyden güneye tahliyesini istemek uluslararası hukukun ihlalidir. İsrail'in bu eylemi uluslararası suç teşkil ediyor" ifadesini kullandı.
BM'DEN İNSANİ ARA ÇAĞRISI
BM, binaların yerle bir olduğu ve temel ihtiyaç malzemelerinin tükenmeye başladığı Gazze'deki acıların hafifletilmesine yardımcı olmak amacıyla çatışmalara insani bir ara verilmesi için çağrısını yineledi.
BM Sağlık Ajansı Sözcüsü Christian Lindmeier, Gazze'deki ölüm ve acı seviyesinin "kavranması zor" olduğunu söyledi.
Gazze'deki bir meslektaşından alıntı yapan Lindmeier, "Her gün en kötü gün olduğunu düşünüyorsunuz ve bir sonraki gün daha kötü oluyor" dedi.
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