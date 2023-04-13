Tayland'da su savaşı başladı!

Yayınlanma: 13.04.2023 - 17:13

Güncelleme: 13.04.2023 - 17:22

Tayland'da "Songkran" olarak bilinen ve üç gün süren Tay yeni yılı kutlamalarında yerli halk ve turistler su tabancaları ile su savaşları düzenliyor.

2020 yılında Kovid-19 nedeniyle yasaklanan "Songkran" yeni yıl kutlamaları 3 yıl aranın ardından yeniden yapıldı.

Myanmar, Kamboçya ve Laos’ta da düzenlenen su festivali, hava sıcaklıklarının 40 santigrat derecenin üzerine çıktığı yılın en sıcak zamanlarına denk geliyor.

Çok sayıda turist ve Taylandlı başkentteki kutlamalara katılırken, Tayland’da milyonlarca kişi yılın bu dönemini kırsal bölgelerdeki akrabalarını ziyaret etmek için bir fırsat olarak görüyor.

Tayland Turizm Otoritesi, bu yılki Songkran festivali için 300 binden fazla yabancı turistin ülkeye giriş yapacağını öngörüyor. Festivalin ayrıca ülkede Kovid-19 nedeniyle sekteye uğrayan turizm sektörünü canlandırması bekleniyor.

Trafik kazalarına bağlı ölüm oranların oldukça yüksek seyrettiği ülkede polis, tatil döneminde yollarda yaşanabilecek yoğunluğa karşı uyarı yaptı.