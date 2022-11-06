Başbakanlık konutunun bahçesinde eş değiştirme partisi

06 Kasım 2022 Pazar, 12:14

İngiltere'de, eş değişirme fantezisi olanlar, Rishi Sunak ülkenin yeni başbakanı olmadan önce başbakanlık konutunun bahçesinde seks yaptıklarını öne sürdü.

The Daily Star'ın haberine göre, eş değiştirme sitesinde yorum yapan bir kullanıcı, "Partnerim ile ben bahçeye sızdık ve bir ağacın arkasında eğlendik. Çok keyifliydi ancak Sunak başbakan seçildiği için artık çok riskli" dedi.

Başka bir kullanıcı, Başbakanlık Konutu 10 numaranın bahçesinin yanı sıra, konutun bulunduğu sokakta ve konutun yakınlarında benzer durumların yaşandığını belirtti.

Bir başka kullanıcı ise diğer kullanıcılara konut bahçesinde eş değiştirme davetinde bulundu.

Kullanıcı, "Benimle ve kadınımla buluşmak isteyen var mı?" diye sordu "Ama Sunak'ın evde olmadığından emin olun yoksa çok riskli olabilir!" diye ekledi. Bu davete yanıt veren bir kişi "Polislere dikkat edin. Çok fazla köpekli bekçi var. Rishi Sunak'ın orada yaşadığını unutmayın" uyarısında bulundu.