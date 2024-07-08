Ölü ve yaralılar var: Rusya, ülkenin en büyük çocuk hastanesini vurdu

Yayınlanma: 08.07.2024 - 13:11

Güncelleme: 08.07.2024 - 13:11

Rusya, Kiev şehrini ve sınır bölgelerini, hipersonik füzelerle vurdu. Füzelerden biri, Kiev’deki bir çocuk hastanesine isabet etti.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı, saldırılar sonucu Ukrayna genelinde 20 kişinin hayatını kaybettiğini, 50 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Bilançonun artması bekleniyor.

Rusya’dan fırlatılan yaklaşık 40 farklı füze; Kiev, Dnipro, Krivyi Rih, Sloviansk, Pokrovsk ve Kramatorsk şehirlerini vurdu.

‘EN ŞİDDETLİ SALDIRI’

Kiev şehri Belediye Başkanı Vitali Klitşko, bugün olan saldırıyı “savaşın başından beri olan en şiddetli saldırı” olarak yorumladı.

Yerel kaynaklara göre, füzeler sabah saat 10 sularında Ukrayna hava sahasına girdi. Kyiv Independent haber kuruluşunun sahadaki muhabirlerine göre Kiev'de yaklaşık 10 kez patlama sesleri duyuldu.

Belediye Başkanı Klitşko, başkentin banliyölerinde hava savunma sistemlerinin aktif olduğunu duyurdu.

Şehir yönetimi, saldırı sonucunda Solomianski, Dniprovski, Holosiivski, Desnianski, Darnitski ve Şevçenkiviski mahallelerine füze enkazlarının düştüğünü, ve saldırılar sonucu birçok binanın hasar gördüğünü belirtti.

ÇOCUK HASTESİNİ VURULDU

Kiev yönetimi, kentte en az yedi kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Kiev’deki en büyük çocuk hastanesi olan Okmatdit Çocuk Hastanesine füze isabet etti. İsabet eden füze sonucu binada onarılamaz hasar oluştu. Gerçekleşen patlama ve çökme sonucu yaralananlar, kameralara yansıdı.

Desnianski ve Dniprovski mahallerinde çıkan yangınlarla birlikte şehir genelindeki bir çok konutun hasar gördüğü bildirildi. Bölgelere sağlık ekipleri gönderildi.

NATO ZİRVESİ ÖNCESİ

Kyiv Independent’ın haberine göre, özellikle şehrin merkezinde, Taras Şevçenko Parkı'nın bulunduğu bölgenin yakınlarında şiddetli patlamalar meydana geldiği bildirildi. Podil ve Nivki mahallelerinde de patlamalar duyuldu.

Yerel yetkililer, Krivyi Rih'te en az 10 kişinin hayatını kaybettiğin, ve 31 kişinin hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Vali Vadim Filaşkin, Donetsk bölgesindeki Pokrovsk şehrine yapılan füze saldırısı sonucu üç sivilin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Saldırılar, Ukrayna'nın müttefiklerinden uzun vadeli yardım taahhütleri almayı umduğu Washington'daki NATO zirvesinin hemen öncesinde gerçekleşti.