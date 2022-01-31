Başkenti terk etmek zorunda kalmıştı: Kanada Başbakanı Trudeau Covid-19’a yakalandı
Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun Covid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi. Trudeau, iki doz Covid-19 aşısı olma zorunluluğunu protesto eden göstericilerin taşkınlık çıkartması nedeniyle, ailesiyle birlikte başkentten çıkartılmıştı.
Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun 27 Ocak’ta Covid-19 hastası ile temaslı olması üzerine karantinaya girmesinin ardından bugün yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Trudeau sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu sabah Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Kendimi iyi hissediyorum ve hastalığım boyunca uzaktan çalışmaya devam edeceğim” ifadelerini kullanarak, yurttaşlara aşı olmaları çağrısında bulundu.
BAŞKENTTEN ÇIKARTILMIŞTI
Kanada’da, iki doz Covid-19 aşısı olma zorunluluğunu protesto eden kamyon sürücülerinin eylemi, başkent Ottawa’da hayatı olumsuz etkilemişti.
Güvenlik güçleri, artan güvenlik endişeleri nedeniyle Başbakan Justin Trudeau ve ailesini ikametgahlarından alarak başka bir yere götürmüş ve protestoculara sukünet çağrısında bulunulmuştu.
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