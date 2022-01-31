Başkenti terk etmek zorunda kalmıştı: Kanada Başbakanı Trudeau Covid-19’a yakalandı

31 Ocak 2022 Pazartesi, 18:58

Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun 27 Ocak’ta Covid-19 hastası ile temaslı olması üzerine karantinaya girmesinin ardından bugün yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Trudeau sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu sabah Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Kendimi iyi hissediyorum ve hastalığım boyunca uzaktan çalışmaya devam edeceğim” ifadelerini kullanarak, yurttaşlara aşı olmaları çağrısında bulundu.

BAŞKENTTEN ÇIKARTILMIŞTI

Kanada’da, iki doz Covid-19 aşısı olma zorunluluğunu protesto eden kamyon sürücülerinin eylemi, başkent Ottawa’da hayatı olumsuz etkilemişti.

Güvenlik güçleri, artan güvenlik endişeleri nedeniyle Başbakan Justin Trudeau ve ailesini ikametgahlarından alarak başka bir yere götürmüş ve protestoculara sukünet çağrısında bulunulmuştu.

