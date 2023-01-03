Başkentten taşınan çocuk başına 144 bin 254 lira

03 Ocak 2023 Salı, 11:17

Japon hükümeti, ülkede nüfus düşüşü yaşanan bölgeleri yeniden canlandırmaya teşvik edecek bir program hazırlığı yapıyor.

Hükümet, nüfus düşüşü yaşayan bölgelerde nüfus yoğunluğunu artırabilmek amacıyla ailelere 1 milyon yen (144 bin 254 TL) verecek.

The Guardian'da yer alan habere göre, nüfus düşüşünün önüne geçmek için nisan ayından itibaren başkent Tokyo dışına taşınan ailelere, 5 yıl boyunca geri dönmemeleri karşılığında 1 milyon yen verilecek.

Teşvik programı kapsamında 18 yaşına kadar çocuğu olan ailelerin, 5 yılın ardından Tokyo'ya dönebilmeleri için aile üyelerinden en az bir tanesinin çalışıyor olması ya da yeni bir iş yeri planı teklifinde bulunması gerekiyor. Beş yıl geçmeden taşınanlar parayı iade etmek zorunda kalacak.

Yetkililer, teşvik programının 35 milyon nüfuslu Tokyo'daki kamu hizmetlerini rahatlatacağını umuyor.

Hükümet, 2027'ye kadar 10 bin kişinin Tokyo’dan taşınmasını bekliyor.