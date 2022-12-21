Japonya'nın yıllık yeni doğan oranı ilk kez 800 binin altına inecek
Japonya'da bu yıl yeni doğan oranının rekor düşüşle ilk kez 800 bin seviyesinin altına inmesi bekleniyor.
Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı (MHLW) yıllık bazda doğum, vefat ve evlilik oranlarını güncelledi.
Buna göre bu yıl ocak-ekim döneminde yenidoğan sayısı, geçen yıla kıyasla yüzde 4,8 düşüşle 669 bine geriledi.
MHLW projeksiyonuna göre, bu yıl Japonya'da toplam yenidoğan sayısı 770 bin civarında olacak.
Bu oran, doğum verilerinin resmen arşivlendiği 1899'dan bu yana en düşük seviye olarak kayda geçecek.
TAHMİNDEN ERKEN DÜŞÜYOR
Ülke geneli 2021 yılı yenidoğan sayısı, 2020'ye kıyasla 29 bin 231 düşerek 811 bin 604'e gerilemişti.
Japonya Nüfus ve Sosyal Güvenlik Araştırmaları Ulusal Enstitüsü (IPSS), yenidoğan sayısının 2022'de yaklaşık 850 bin, 2030'da ise 800 binin altına ineceği tahmininde bulunmuştu.
125 milyon nüfusa sahip Japonya'da hükümetin, hızla yaşlanan nüfusa karşı önlemleri artırması gerektiği belirtiliyor.
Verilere göre Japonya'da 1973'te 2,09 milyon olan yenidoğan sayısı 1984'te 1,5 milyona, 2016'da ise 1 milyonun altına inmişti.
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