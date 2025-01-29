Başpapazın ‘ekümenik’ ısrarı bitmek bilmiyor

Yayınlanma: 29.01.2025 - 11:01

Güncelleme: 29.01.2025 - 11:01

Türk heyetinden ayrı olarak daha önce Ukrayna Barış Zirvesi’ne ‘ekümenik’ ünvanıyla katılan ve tepkilerin ardından imzası Bürgenstock Bildirisi’nden kaldırılan Fener Rum Kilisesi Başpapazı Bartholomeos, bu kez de Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Genel Kurulunda ‘Ekümenik’ sıfatıyla konuşma yaptı. Toplantı için Fransa’nın Strazburg kentinde bulunan Bartholomeos, konuşmasının ardından içlerinde MHP’nin kurucu ismi Alparslan Türkeş’in oğlu ve AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş’in de bulunduğu Türk Delegasyonu ile görüştü, fotoğraf çektirdi.

YARGITAY ‘SUÇ’ DEMİŞTİ

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmede bulunan Türk Ortodoks Patrikhanesi Basın Sözcüsü Selçuk Erenerol, Yargıtay 4. Ceza Dairesi’nin 2007 yılında verdiği kararı anımsatarak, “Lozan Antlaşması, Anayasa ve Türk Ceza Kanunu hususunda Bartholomeos’un suç işlediğine kanaat getirilmişti. Lozan’da İsmet Paşamızın sözlü senet olarak kabul edilen azınlıklarla ilgili görüşmeleri Yargıtay tarafından kabul ediliyor. Aynı zamanda TCK’da din ve inanç hürriyeti hususunda da suç işlediğine kanaat getiriliyor ve Anayasa’nın 10. maddesine bir atıfta bulunuyorlar. Bu yıllardır söyle gidiyor” dedi. Erenerol ayrıca cumhuriyet ile birlikte kilisenin sadece bir azınlık kilisesi statüsünde olduğunu ve resmi olarak ‘patriklik’ makamı da bulunmadığını söyledi.

‘ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRI’

Hukuka aykırı bir şekilde Fener Rum Kilisesi’nin durmaksızın kararlar aldığını ve bunun inançla ilgili olmayıp tamamen siyasi olduğunu belirten Erenerol, Bartholomeos’un uluslararası hukuka aykırı bir şekilde Ukrayna’ya da ‘otosefal’ hakkı tanıdığını anımsattı. Erenerol, “Bu tarz barış görüşmelerinde, uluslararası toplantılarda, Avrupa Birliği’nde bu şekilde lanse edilmesi hem hukukumuza hem de uluslararası hukuka aykırıdır. Ancak ne yazık ki 2007 yılından bu yana yargı bu hususla adım atmıyor” diye konuştu.

‘VATİKAN MODELİ DEVLET’

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fikret Bayır ise, Fener Rum Ortodoks Kilisesi’nin her zaman ‘ekümenik’ sıfatını kullandığına işaret ederek, Bartholomeos’un Fatih Kaymakamı’na bağlı bir din görevlisi olduğunu ve statüsünün resmiyette bir ‘müftü’ ile eş değer olduğunu söyledi. Bayır, “Bu düzeyde kalması gerekirken yurtdışı toplantılarında ekümenik sıfatını kullanıyor. Tarihsel sürece baktığımızda iddia edilen ekümeniklik başlığının altında Vatikan modeli bir Ortodoks devletinin kurulması var” dedi.

‘DESTEKLEYİCİ TAVIRLARI KINIYORUZ’

Ruhban Okulu’nun açılmasına yönelik atılan adımları anımsatan Bayır, “AKP, adeta başpapazın önünü açıyor, destekliyor. Lozan Antlaşması’nda Ortodoks cemaatin dini ihtiyaçlarını karşılamak için Fener Kilisesi’nin kalmasına müsaade edilmiştir. Siyasi faaliyetlerde bulunması yasaktır. Vatikan modeli bir devlet amacı hem laikliğe karşıdır hem da maalesef ‘paralel devlet yapılanmasına’ neden olmaktadır. Bu konudaki destekleyici tavırları kınıyoruz. AKP’nin dış politikasında genel anlamda böyle bir teslimiyetçilik var” değerlendirmesinde bulundu.