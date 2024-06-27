Fener Rum patriğinin ‘ekümenik’ sıfatı ile katıldığı zirvede ortak bildiriyi imzalaması kriz yaratmıştı
Diplomatik kaynaklar, Ukrayna zirvesinde Bakan Fidan’ın bazı oturumlara İsrail ve GKRY’nin davet edilmesine tepki gösterdiğini de kaydetti.
Ukrayna Barış Zirvesi’ne Fener Rum Patriği Bartholomeos’un, Türk heyetinden ayrı olarak “ekümenik” unvanıyla gözlemci olarak katılmasına tepkilerin ardından imzası Bürgenstock Bildirisi’nden kaldırıldı. İsviçre’nin ev sahipliğinde 15-16 Haziran’da düzenlenen zirve kapsamında bildiri üzerinde uzlaşmaya varılmıştı. Bartholomeos, katılımcı ülke temsilcileriyle birlikte ortak bildiriyi de imzalamıştı.
Zirvede Türkiye’yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil etmişti. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre Türkiye, İsviçre ve Ukrayna tarafları ile görüşerek tepkisini iletti. Kaynaklar, Türkiye’nin ortak bildiriye eklendiği sırada Fener Rum Patrikhanesi’nin listede olmadığını söyledi. Barış zirvesinde cumartesi akşamüstü ana oturum, pazar günü ise gıda güvenliği, nükleer güvenlik ve insani konulardaki paneller düzenlenmişti. Dışişleri bakanının konuya tepki göstermediğini yalanlayan kaynaklar, Fidan’ın ayrıca bazı oturumlara İsrail’in ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin (GKRY) de davet edilmesi nedeniyle zirveden erken ayrıldığını aktardı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Asgari ücret ve emeklilere refah payı açıklaması
- İnsan kaçakçılığı yapan generale gözaltı!
- Can Kıraç hayatını kaybetti
- İstismar edilen çocuğun babası konuştu
- Bu karar araç fiyatlarını etkileyecek!
- 'Bizim Çocuklar' son 16'da!
- Erdoğan ve muhabir arasında ilginç diyalog
- HSK üyesine ‘büyü’ yaptırmış
- Erbakan'dan Can Atalay'ın annesine yanıt
- Houston Rockets'tan Alperen Şengün kararı