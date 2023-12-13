Başparmakları olan bir yunus keşfedildi

Yayınlanma: 13.12.2023 - 11:29

Güncelleme: 13.12.2023 - 11:29

Yunanistan'daki Pelagos Deniz Memelileri Araştırma Enstitüsü'nden bilim insanları, Yunan anakarası ile Mora Yarımadası arasındaki Korint Körfezi açıklarında, yüzgeçlerinde garip, kancalı başparmaklar geliştirmiş bir yunus balığı tespit etti.

Enstitünün başkanı Alexandros Frantzis, yüzgeçlerinin benzersiz şekline rağmen, memelinin grubunun geri kalanına ayak uydurduğunu ve akranlarıyla "yüzerken, sıçrarken, pruva yaparken ve oynarken" görüldüğünü kaydetti.

İLK DEFA KARŞILAŞTIK

Frantzis, Live Science'a yaptığı açıklamada, "30 yıldır açık denizde yaptığımız araştırmalar ve ayrıca Yunanistan kıyılarında karaya vuran yunuslar üzerinde yaptığımız çalışmalarda bu türden şaşırtıcı bir yüzgeç morfolojisi ile ilk kez karşılaştık" dedi.

Benzersiz özelliğe sahip bu yunus balığı, İyon Denizi'nin yarı kapalı bir cebi olan ve bir karma tür yunus topluluğuna ev sahipliği yapan Korint Körfezi boyunca mutlu bir şekilde yüzerken kameraya alındı.

Live Science'ın haberine göre, aralarında parmaklı dostumuzun da bulunduğu yaklaşık bin 300 çizgili yunus, Akdeniz popülasyonunun geri kalanından izole edildikleri körfezde yaşıyor.

MELEZLEŞMENİN BİR SONUCU

Öte yandan, deforme olmuş yüzgeçlerin büyük olasılıkla sürekli melezleşmenin bir sonucu olarak ortaya çıkan "nadir ve düzensiz genlerin ifadesi" olduğu söyleniyor.

Memeli uzmanı Lisa Noelle Cooper ise kusurun büyük olasılıkla yunusun genlerinden kaynaklandığı konusunda hemfikir.

Live Science'a konuşan Cooper, "Daha önce bu şekle sahip bir deniz memelisi yüzgeci görmemiştim," dedi. Cooper, kusurun hem sol hem de sağ yüzgeçte olduğu göz önüne alındığında, muhtemelen gelişim sırasında oluştuğunu da sözlerine ekledi.

"TÜM YUNUSLARIN BAŞ PARMAKLARI VAR"

Bir paleobiyolog olan Bruna Farina, Live Science'a gönderdiği e-postada, bu kemiklerin yumuşak dokulu bir yüzgeçle kaplanmış insan benzeri "eller" şeklinde düzenlendiğini açıkladı.

Yani aslında tüm yunusların başparmakları var, sadece bizimki kadar belirgin değiller ve yüzgeçleri tarafından gizleniyorlar.

Cooper, insan parmaklarının anne karnında (biz doğmadan önce ölen hücrelerle) kürek şeklindeki ellere dönüşmesine karşın; aynı hücrelerin, yunusların ön ayak kemiklerinin etrafında birikerek yüzgeçleri oluşturduğunu açıkladı.

"HAREKETLİ OLAMAZ"

Cooper, konuya ilişkin demecinde, "Normalde yunuslar parmaklarını yüzgeç içinde geliştirir ve parmaklar arasındaki hiçbir hücre ölmez" dedi.

Ancak Korint Körfezi'nde tespit edilen bu tuhaf türün parmakları ve parmakları saran dokunun bir kısmı eksik görünüyor.

Cooper, bununla birlikte, kanca şeklindeki 'başparmağın' içinde bir miktar kemik olabileceğini, ancak kesinlikle hareketli olamayacağını, zira "hiçbir deniz memelisinin hareketli başparmağı olmadığını" vurguladı.