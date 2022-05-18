Basra Körfezi'nde tankere el koyuldu: 7 gözaltı

18 Mayıs 2022 Çarşamba, 11:42

İran, Basra Körfezi'nde yabancı bandıralı bir tankere el koydu.

İran Devrim Muhafızları, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıdığı öne sürülen yabancı bandıralı bir tankere el koyarak 7 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Hürmüzgan Sınır Komutanı Hüseyin Deheki, el konulan tankerle ilgili bilgi verdi.

Hüseyin Deheki, "Bender Lenge ilçesine bağlı Maro Adası yakınlarında 500 bin litre kaçak akaryakıt taşıyan bir tanker tespit edildi ve tankerdeki 7 kişi gözaltına alındı" dedi.

Hürmüzgan Başsavcısı Mücteba Kahramani, yabancı bandıralı tankerin yasal işlemler için limana çekildiğini söyledi.