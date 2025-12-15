Bastonlu hırsız Noel pazarını soydu

Almanya’nın Berlin kenti yakınlarındaki Wannsee kasabasında kurulan bir Noel pazarında yaşanan hırsızlık olayı, güvenlik kameralarına yansıdı.

Bastonla yürüyen yaşlı bir adamın, Noel pazarından sıcak şarap dağıtım musluğunu da aralarında bulunduğu çok sayıda eşyayı çaldığı ortaya çıktı.

Görüntülere göre şüpheli, 4 Aralık Perşembe günü, Noel pazarına dönüştürülmek üzere hazırlık yapılan Loretta bira bahçesine girdi. Yaşlı adamın, mekânda dolaşarak çeşitli eşyaları aldığı kameralara yansıdı.

Yerel basında yer alan bilgilere göre hırsız, Cumartesi günü yeniden gelerek bira bahçesinden başka eşyalar aldı. Daha sonra Salı günü saat 01.15’te üçüncü kez geri dönen şüpheli, bu kez kasayı açtı ancak içinde para bulamadı.

Her seferinde mekândan ayrılırken kapıları kilitlemesi dikkat çekti.

ZARAR 80 BİN AVRO

Etkinlik yöneticisi Daniel Schwabe, yaşanan hırsızlık ve tahribatın işletmeye 70 ila 80 bin avro arasında zarar verdiğini açıkladı. Schwabe, şüphelinin çok sayıda anahtar, elektronik cihaz ve Noel pazarında sıcak şarap servisi için kullanılan özel musluk sistemini çaldığını söyledi.

Şüphelinin ayrıca arka ofise girdiği, pencereleri kırdığı ve bir soğutma ünitesine zarar verdiği belirtildi.

Olayların ardından bazı stant sahipleri, ekipmanlarını korumak için geceyi pazarda geçirmeye başladı. Bild gazetesine konuşan ızgara standı işletmecisi Bastian Pirschel, “Hepimiz geri gelmemesini umuyoruz” dedi.

Olayla ilgili polise birden fazla ihbarda bulunuldu. Mekâna alarm sistemi kurulduğu ve kilitlerin değiştirildiği bildirildi.

Schwabe, “Bira bahçesini Noel pazarına dönüştürmek için aylarca planlama yaptım. Sonra böyle bir şey yaşandı. Neyse ki faaliyetlerimiz etkilenmedi. Yedeklerimiz vardı ve Noel pazarı devam ediyor” dedi.