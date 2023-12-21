Başucumuzdaki büyük tehlike: Alarm sesine uyanmak kalp krizine neden olabilir

Yayınlanma: 21.12.2023 - 17:23

Güncelleme: 21.12.2023 - 17:24

Virginia Üniversitesi'nde hemşirelik doktora öğrencisi Yeonsu Kim, 32 katılımcı üzerinde, ani bir şekilde uyandırılmanın kan basıncını nasıl değiştirdiğini iki gün boyunca inceledi. Kim, kan basıncını ölçmek için akıllı saatler ve parmak kelepçeleri kullandı.

İlk gece, katılımcılara doğal bir şekilde uyanmaları söylendi ve alarm kurmadılar. İkinci gece ise yaklaşık 5 saat uyuduktan sonra bir alarm kurmaları istendi. Sonuç olarak alarm ile uyandırılanların, doğal olarak uyananlara göre %74 daha yüksek kan basıncına sahip olduğu bulundu.

Kim, Newsweek'e verdiği röportajda kan basıncı artışının alarmla uyanmayla, doğal uyanmaya göre önemli ölçüde daha yüksek olduğunu gösteren bulguya şaşırdığını söyledi. "Bulgularımızın daha büyük popülasyonlarda doğrulanması ve tekrarlanması gerekiyor" dedi.

Araştırmaya katılanlardan biri olan ve makine mühendisliği öğrencisi olan Daniel Lee, sadece beş saat uyuduktan sonra alarmla uyandırılmanın "sarsıcı" olduğunu söyledi.

Lee genellikle derslerine zamanında gitmek için bir alarm kuruyor, ancak bu araştırmanın bulguları onu sabahları nasıl uyandığı konusunda yeniden düşünmeye sevk etti. "Hafta sonlarında alarm kurmayacağım ve doğal olarak uyanmaya çalışacağım" dedi.

KALP KRİZİ VE FELÇ RİSKİNİ ARTIRIYOR

Kan basıncındaki ani artışlar, kalp krizi ve felç riskini artırıyor. Bu, yüksek kan basıncı seviyelerinin kalbe oksijen ve kan akışını sınırlayabileceği anlamına geliyor.

Bilim insanları zaten stresin yüksek tansiyonda bir faktör olabileceğini biliyorlar, ancak bu çalışma, uyku bağlamında bu konuyu daha derinlemesine inceliyor. Daha önceki kanıtlar, gece yeterince uyumayanların (yedi saatten az) genellikle daha yüksek kan basıncına sahip olduklarını ve dolayısıyla kardiyovasküler hastalık riskinin daha yüksek olduğunu göstermişti.

Araştırma, kan basıncı ile uyanma arasında güçlü bir bağlantı olduğunu öne sürse de, bir basın bülteni, çalışmanın sadece bir pilot olduğunu ve daha kapsamlı bir şekilde test edilmesi gerektiğini belirtiyor.