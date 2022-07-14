Batı Afrika Devletleri mahkemesi, Nijerya'nın Twitter yasağını 'kanunsuz' ilan etti
Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) mahkemesi, Nijerya hükümeti tarafından 7 aylığına uygulanan Twitter yasağının "kanunsuz" olduğuna hükmetti.
Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) mahkemesi, Buhari yönetiminin Twitter'ın faaliyetlerini askıya almasıyla Nijeryalıların ifade özgürlüğünü, bilgiye ve medyaya erişim ve adil yargılanma hakkını ihlal ettiğini belirtti.
Uygulanan yasağın "kanunsuz" olduğunu açıklayan mahkeme, Buhari yönetimini, hak ve özgürlüklerin hayata geçirilmesi için politikalarını ve diğer tedbirleri uyumlu hale getirmeye ve Twitter'ın yasa dışı yasağının tekrarlanmamasını garanti etmek için gerekli adımları atmaya davet etti.
NİJERYA'DA TWİTTER YASAĞI
Buhari, ülkenin güneydoğusunda kamu binalarına saldıran genç isyancılara yönelik Twitter hesabından 1 Haziran 2021'de yaptığı paylaşımda, 1967-1970 döneminde ülkede 1 milyon kişinin ölümüne neden olan sivil savaşı hatırlatmış ve "30 ay boyunca alanda savaşan bizler, onlara anladıkları dilden davranacağız." ifadesini kullanmıştı.
Twitter, Buhari'nin bu paylaşımını silerek hesabı askıya almıştı.
Bu olayın üzerine Nijerya hükümeti, 4 Haziran'da Twitter'ın ülkedeki faaliyetlerini bir sonraki emre kadar askıya aldığını açıklamış, bu yasağı ihlal edenlerin yargılanacağını duyurmuştu.
Nijerya'da faaliyet gösteren çeşitli sivil toplum örgütleri ise hükümetin uyguladığı yasak nedeniyle 9 Haziran'da Buhari'ye karşı ECOWAS Mahkemesinde dava açmıştı.
ECOWAS Mahkemesi, 22 Haziran'da kararın insan hakları ihlali olduğunu belirterek hükümetin yasağı ihlal edenlerin yargılanmasına yönelik kararını durdurmuştu.
Nijerya hükümetinin kararının ardından Avrupa Birliği (AB), İngiltere ve ABD'nin Abuja'daki büyükelçilerince yapılan ortak açıklamada, Twitter'ın faaliyetlerinin askıya alınmasının "ifade özgürlüğünün ihlali" olduğu belirtilmişti.
Hükümet, 13 Ocak'ta Twitter'a uyguladığı yasağı kaldırmıştı.
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