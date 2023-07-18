Batı Sahra üzerindeki Fas'ın egemenliği İsrail tarafından tanındı

Yayınlanma: 18.07.2023 - 07:54

Güncelleme: 18.07.2023 - 07:54

Fas-Cezayir-İspanya üçgeninde çözülemeyen bir sorun olan Batı Sahra bölgesi üzerindeki Fas’ın fiili egemenliği İsrail tarafından tanındı.

Fas hükümeti tarafından yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Fas Kralı 6. Muhammed’e yazdığı mektupta İsrail’in tartışmalı Batı Sahra bölgesi üzerinde Fas egemenliğini tanıdığını belirttiği ifade edilerek, İsrail’in Dakhla’da bir konsolosluk açmayı düşündüğü kaydedildi.

Açıklamada ayrıca İsrail’in Batı Sahra konusundaki pozisyonunun Birleşmiş Milletlere, bölgesel ve uluslararası kuruluşlara ve İsrail’in diplomatik ilişki içinde olduğu tüm devletlere gönderileceği belirtildi.

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada ise, Netanyahu’nun Fas’a Batı Sahra üzerindeki egemenliğini tanıyan bir mektup gönderdiği doğrulanarak, "İsrail, Fas hükümetinin açıklamasının ayrıntılarını doğruluyor" denildi.

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Batı Sahra hakkındaki kararı memnuniyetle karşılayarak, "Başbakan Netanyahu’nun Fas’ın Batı Sahra üzerindeki egemenliğinin tanınmasına ilişkin açıklamasını memnuniyetle karşılıyorum. Bu adım, ülkeler ve halklar arasındaki ilişkileri güçlendirecek ve bölgesel barış ve istikrarı derinleştirmeye yönelik iş birliğinin devamını sağlayacaktır" dedi.

BATI SAHRA SORUNU

Sakiyet’ul Hamra ve Vadi ez-Zeheb adlı iki ana bölgeden oluşan ve Fas’ın fiili egemenliği altında olan Batı Sahra bölgesi, uzun yıllardır Fas-Cezayir-İspanya üçgeninde çözülemeyen bir sorun.

Batı Sahra’nın "kurtuluş" hareketi olarak kendini tanımlayan Polisario Cephesi de Batı Sahra sorunu merkezindeki ayrılıkçı bir hareket olarak biliniyor. Fas, Polisario Cephesi tarafından 1976’da bağımsızlığı ilan edilen eski bir İspanyol sömürgesi olan Batı Sahra sorununun çözümü için 2007 yılında "genişletilmiş özerkliği" önerirken, Cezayir tarafından desteklenen Polisario ise bu bölgenin kaderinin tayini için referanduma gidilmesi talebinde bulunuyor.

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump, 10 Aralık 2020’de Fas’ın Batı Sahra bölgesi üzerindeki egemenliğini tanıdığını ve bölgedeki Dakhla kentinde bir ABD konsolosluğu açacaklarını duyurmuştu. Rabat yönetimi de aynı gün, 2000 yılında askıya aldığı İsrail ile diplomatik ilişkilerini yeniden başlatma kararı almıştı.