Batı Şeria’da gece baskını: İsrailli yerleşimciler köye saldırdı

İsrail işgali altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Nablus kentine bağlı Beyt İmrin köyü, İsrailli yerleşimcilerin saldırısına uğradı.

Saldırıda iki araç ateşe verilirken, bir evin yakılma girişimi köylülerin müdahalesiyle engellendi.

Yerel kaynaklara göre, köy arazileri üzerine kurulan yasa dışı yerleşim noktasından gelen bir grup yerleşimci, gece saatlerinde köyün giriş kısmına baskın düzenledi. Saldırganların iki aracı ateşe verdiği belirtildi.

Köylülerin karşı koyması üzerine saldırganların bir evi yakma girişiminin başarısız olduğu aktarıldı.

Filistin Kızılayı ekipleri, olayda 7 kişinin dumandan etkilenme nedeniyle tedavi edildiğini açıkladı.

Yaralılar arasında bir yaşını doldurmamış bir bebeğin de bulunduğu belirtildi.

Ayrıca yangın nedeniyle bir kişinin birinci derece yanık yarası aldığı kaydedildi.

Filistin resmi verilerine göre, Batı Şeria'da Ekim 2023'ten bu yana Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ile İsrail ordusunun saldırılarında artış yaşanıyor.

Bu süreçte en az 1149 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 11 bin 750 kişi yaralandı, yaklaşık 22 bin kişi gözaltına alındı.

İSRAİL POLİSİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

İsrail polisi, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Beyt İmrin köyünde İsrailli yerleşimciler tarafından gerçekleştirildiği belirtilen kundaklama saldırısıyla ilgili soruşturma başlattı.

Açıklamada, bölgede arama yapıldığı ancak olayla bağlantılı herhangi bir şüphelinin bulunamadığı ifade edildi.

Ordudan yapılan açıklamada ayrıca, “Bu tür olayları güçlü şekilde kınıyoruz ve bölgede hukuk ile kamu düzenini sağlamaya devam edeceğiz” denildi.