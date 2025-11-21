Batılı ülkelerin Türkiye'ye uyguladığı savunma ambargoları sona mı eriyor?

Avrupa savunma ve güvenlik mimarisinde daha fazla rol üstlenme isteğini gizlemeyen Türkiye'ye yönelik kısıtlamalar yavaş yavaş kalkıyor.

Türkiye açısından savunma alanında olumlu ilerleme kaydedilmesi için zemin eskiye oranla daha uygun olsa da engeller sıfırlanmış değil.

ALMANYA

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri içinde Türkiye'ye en katı kısıtlamaları uygulayan ülkeler arasında Almanya yer alıyordu.

Almanya, Türkiye'nin 2019'da Suriye'nin kuzeyine düzenlediği Barış Pınarı Harekatı sonrasında devreye soktuğu kısıtlamaları kara, deniz ve hava unsurlarını kapsayacak şekilde tasarladı.

Deniz kuvvetlerine yönelik kısıtlamalar artık devrede değil.

Hava kuvvetleri alanında da Eurofighter savaş uçaklarının satışı konusunda sağlanan anlaşmayla önemli bir iyileşme yaşandı.

Altay tanklarının odakta olduğu kara kuvvetlerine ilişkin sorunlar ise henüz aşılamadı.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA

İsveç, Türkiye'yi hedef alan kısıtlamaları 2019'da hayata geçirdi.

Bir dönem Türkiye'ye yönelik askeri ürünler için geçerli olan tüm ihracat izinlerini iptal eden İsveç, NATO üyelik sürecinde geri adım attı ve Eylül 2022'de tüm kısıtlamaları kaldırdı.

Benzer bir süreç Finlandiya'yla da yaşandı.

Türkiye'ye askeri teçhizat ihracatı ambargosu uygulayan bu ülke, Ankara'nın üyelik için ambargoların kaldırılması şartını koşması üzerine Ocak 2023'te Türk savunma sanayisine yönelik ambargoyu sonlandırdı.

HOLLANDA VE BELÇİKA

AB'nin de teşvik ettiği kısıtlamaları uygulayan ülkeler arasında Hollanda da vardı.

Hollanda'nın önlemleri uzun süre devrede kaldı. Hollanda hükümeti 2023'te kısıtlamaları sonlandırma kararı aldı.

Belçika'yla da sorun söz konusuydu.

Bu ülkeden kaynaklanan sorun özellikle A400 askeri nakliye uçaklarının parçaları konusunda yaşanıyordu.

Yürütülen temaslar sonunda bu ülke de geçtiğimiz aylarda kısıtlamalardan vazgeçti.

FRANSA VE DANİMARKA

Fransa, Barış Pınarı Harekatı sonrası yaptırım kervanına katılan ülkeler arasında.

Türkiye'nin bir dönem yakından ilgilendiği Fransız-İtalyan üretimi olan SAMP-T hava savunma sistemlerine ilişkin başlatılan süreç de bu ülke tarafından askıya alındı.

Sürecin canlandırılması konusunda bazı temaslar yapıldıysa da Fransa'nın tutumunda çok belirgin bir değişiklik yok.

Danimarka da sınırlamaların sürdüğü ülkeler arasında yer alıyor.

NORVEÇ

Türkiye, bu ülkeden savunma sanayisine yönelik pek alım yapmadığı için kısıtlamaların etkisi de sınırlı kalıyor.

AB üyesi olmayan ancak NATO müttefikleri arasında yer alan Norveç'le de kısıtlama sorunu yaşandı.

Türkiye'nin bu ülkeden savunma sanayisine yönelik alımları oldukça düşüktü.

Bununla birlikte NATO müttefiki olarak Türkiye'ye kısıtlama uygulaması Ankara'da rahatsızlık yaratıyordu.

Yürütülen temaslar olumlu sonuç verdi ve Norveç, Eylül 2024'te kısıtlamalardan vazgeçti.

BİRLEŞİK KRALLIK VE KANADA

Artık AB üyesi olmayan ancak NATO'nun önemli ülkelerinden olan Birleşik Krallık, çoğu Avrupa ülkesi gibi 2019'da kısıtlama kararı aldı.

Ancak bu karardan geri adım atıldı ve 2022 ilkbaharında kısıtlamalar sona erdirildi.

Türkiye ile Birleşik Krallık arasında savunma sanayisi alanındaki işbirliğinin düzeyi oldukça yüksek.

Birleşik Krallık hükümeti, Ekim 2025'te karara bağlanan, Türkiye'ye 20 adet Eurofighter satışını çok önemsiyor.

Kanada, Ekim 2020'de askıya aldığı Türkiye'ye yönelik askeri teknoloji ürünleri ihracatını Nisan 2021'de tamamen iptal etti.

Bu iptal, 30 kadar ihracat lisansını etkiledi. Bunlar arasında TB2 silahlı insansız hava araçlarında kullanılan elektro-optik sistemler de vardı.

İhracat yasağı Ocak 2024'te sonlandırıldı.

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

Türkiye'nin kaldırılması için en fazla mesai harcadığı kısıtlamalar ABD tarafından uygulananlar.

ABD, Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşılık Verme Yasası (CAATSA) kapsamındaki önlemleri 7 Nisan 2021'de uygulamaya başladı.

Türkiye'nin Rusya'dan S400 hava savunma sistemi alması bu yaptırımların ana tetikleyicisi oldu. Yaptırımlarla Savunma Sanayisi Başkanlığı da hedef alındı.

Türkiye, aynı yıl, F35 savaş uçağı programından resmen çıkarıldı.

F-16 savaş uçakları konusunda ve diğer konularda yürütülen müzakerelerde belli bir ilerleme sağlandığına yönelik değerlendirmeler yapılmakla birlikte sorunlar henüz tam olarak giderilemedi.