Batı'ya gözdağı verdi: Bombardıman uçağına bindi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, nükleer silah taşıma kapasitesine sahip stratejik bombardıman uçağı "Tu-160M" ile 30 dakikalık uçuş yaptı. Putin’in uçuşu, önümüzdeki ay ülkede yapılacak seçim öncesi "Batı’ya gözdağı" olarak yorumlandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’da nükleer silah taşıma kapasitesine sahip "Tu-160" stratejik bombardıman uçağının geliştirilmiş versiyonu "Tu-160M" ile uçuş yaptı.
Kremlin’den yapılan açıklamaya göre dün gerçekleştiren uçuş 30 dakika sürdü. Putin uçuştan sonra yaptığı açıklamada, "Teknoloji mükemmel. Gerçekten yeni nesile ait" ifadelerini kullandı.
Putin’in NATO’nun "Blackjack" adıyla tanımladığı nükleer silah taşıma kapasitesine sahip uçakla uçması, Batı medyasında önümüzdeki ay ülkede yapılacak seçim öncesi "Batı’ya gözdağı" olarak yorumlandı.
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