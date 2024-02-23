Paşinyan'dan Rusya'yı kızdıracak karar: KGAÖ üyeliğini askıya aldı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, kolektif güvenlik anlaşmasının ülkesine yönelik uygulanmadığını, bu nedenle Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’ne (KGAÖ) katılımını askıya aldıklarını belirtti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.02.2024 - 08:29
Paşinyan'dan Rusya'yı kızdıracak karar: KGAÖ üyeliğini askıya aldı
Abone Ol google-news

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Fransız medyasına yaptığı değerlendirmede, “Görüşümüze göre, kolektif güvenlik anlaşması Ermenistan’a yönelik, özellikle de 2021-2022 yıllarında yerine getirilmedi ve bunu görmezden gelemezdik. Bu anlaşmaya katılımımızı dondurduk. Bakalım ne olacak” ifadelerini kullandı.

Sputnik'te yer alan habere göre Erivan, defalarca KGAÖ ve Rusya’yı yükümlülüklerini yerine getirmemekle suçlamıştı. Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, 2022 Eylül ayında 'geniş çaplı saldırıya' uygun tepki vermemekle suçladığı KGAÖ’den hiçbir beklentileri olmadığını dile getirmişti. 

Başbakan Paşinyan, 23 Kasım 2023 tarihinde Minsk’te düzenlenen KGAÖ Zirvesi’ne katılmayı reddetti.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ermenistan’ın KGAÖ’nün ortak tatbikatlarına ve eğitimlerine katılımının önemli olduğunu dile getirdi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise KGAÖ dahil tüm konularda Ermeni dostlarla diyalogu sürdüreceklerini açıklamıştı.

KOLEKTİF GÜVENLİK ANLAŞMASI ÖRGÜTÜ NEDİR?

Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ), Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından, 1992'de kurulan bir askeri ittifaktır.

Bu örgüt, üye ülkeler arasında askeri işbirliğini güçlendirmeyi, bölgesel ve uluslararası güvenliği sağlamayı amaçlar. KGAÖ, başlangıçta Bağımsız Devletler Topluluğu'nun bir parçası olarak kurulmuş, daha sonra kendi başına bağımsız bir örgüt haline gelmiştir.

KGAÖ'nün üyeleri genellikle eski Sovyet cumhuriyetlerinden oluşmaktadır. Nisan 2023 itibarıyla KGAÖ'ye üye ülkeler şunlardır:

Rusya - KGAÖ'nün lideri konumunda ve örgütün askeri kapasitesine en büyük katkıyı sağlayan ülkedir.

Belarus - Rusya ile sıkı siyasi ve askeri ilişkileri bulunan bir ülkedir.

Kazakistan - Orta Asya'nın en büyük ve ekonomik açıdan en güçlü ülkesidir.

Kırgızistan - Orta Asya'da stratejik öneme sahip bir ülkedir.

Tacikistan - Orta Asya'da, özellikle güvenlik ve sınır meseleleri konusunda KGAÖ ile işbirliği yapmaktadır.

Ermenistan - Güney Kafkasya'da, güvenlik ihtiyaçları nedeniyle KGAÖ'de yer almakta, ancak son zamanlarda örgüte eleştirel yaklaşmaktadır.

Örgüt, üye ülkeler arasında askeri alanda işbirliğini ve koordinasyonu teşvik etmek, bölgesel barış ve güvenliği korumak amacıyla ortak askeri tatbikatlar düzenlemekte ve üyeler arasında güvenlik konularında işbirliğini artırmaya yönelik adımlar atmaktadır.

KGAÖ, aynı zamanda dış tehditlere karşı "kolektif savunma" ilkesine dayanır ve "üye ülkelerin egemenliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü koruma" taahhüdünde bulunur.


KGAÖ haberleri Ermenistan haberleri

İlgili Haberler

Aliyev'in teklifi, Güney Kıbrıs'ta paniğe neden oldu

Aliyev'in teklifi, Güney Kıbrıs'ta paniğe neden oldu
Suudi Arabistan'da bir ilk: Güzellik yarışmasına gönderildi

Suudi Arabistan'da bir ilk: Güzellik yarışmasına gönderildi
ABD, 50 yıldan fazla bir zaman sonra yeniden Ay'da: Odysseus başarılı şekilde iniş yaptı

ABD, 50 yıldan fazla bir zaman sonra yeniden Ay'da: Odysseus başarılı şekilde iniş yaptı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Interpol'den Türkiye kararı: Sistem askıya alındı

Interpol'den Türkiye kararı: Sistem askıya alındı
Galata Kulesi alemine kavuştu

Galata Kulesi alemine kavuştu
Adli kontrolle serbest bırakılmıştı... Feyza Altun hakkında istenen ceza belli oldu

Adli kontrolle serbest bırakılmıştı... Feyza Altun hakkında istenen ceza belli oldu
Fellah Köftesi nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Fellah Köftesi tarifi

Fellah Köftesi nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Fellah Köftesi tarifi
Yunanistan'dan, Erdoğan'ı yolsuzlukla suçlayan Ali Yeşildağ'ın Türkiye'ye iadesine onay

Yunanistan'dan, Erdoğan'ı yolsuzlukla suçlayan Ali Yeşildağ'ın Türkiye'ye iadesine onay
Ablasını rahatsız eden adamı bıçakladı!

Ablasını rahatsız eden adamı bıçakladı!
Son Dakika... Maçoğlu aday olmuştu: TİP'ten 'Kadıköy' kararı

Son Dakika... Maçoğlu aday olmuştu: TİP'ten 'Kadıköy' kararı
Mickey 17 filmi ne zaman çıkacak, konusu ne, oyuncuları kim?

Mickey 17 filmi ne zaman çıkacak, konusu ne, oyuncuları kim?