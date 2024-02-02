Bavulunda yüzlerce 'ölümcül' kurbağa bulundu

Yayınlanma: 02.02.2024 - 09:46

Güncelleme: 02.02.2024 - 09:46

29 Ocak Pazartesi günü zehirli hayvanların küçük film kutuları içinde paketlenmiş halde bulunmasının ardından yetkililer, kaçakçı olduğu iddia edilen kişiyi Bogota'nın El Dorado Uluslararası Havalimanı'nda gözaltına aldı.

Yetkililer, zehirli ok kurbağası diye de bilinen amfibilerin "susuz kaldığı" ve "stresli" bir durumda olduklarını açıkladı.

Orta ve Güney Amerika'da bulunan son derece zehirli Harlequin kurbağaları, kritik derecede tehlike altında olan bir tür olarak kabul ediliyor. Bu türün zehirli deri bezleri, küçük hayvanlar ve kuşlar da dahil yırtıcı hayvanları öldürülebiliyor.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, Bogota Emniyet Amiri Juan Carlos Arevalo'ya göre, amfibilerin her biri bin dolar değerinde ve uluslararası özel koleksiyonerlerden büyük rağbet görüyor.

Yetkililer kadının Brezilya'ya giderken toplamda yaklaşık 130 bin dolar değerinde kaçak kurbağa taşıdığını tahmin ediyor.

Bogota Çevre Bakanı Adriana Soto, kadın bu 5 santimetreden biraz daha küçük boyuttaki minik Harlequin kurbağalarının Kolombiya'nın güneyindeki yerel bir topluluktan ona "hediye" verildiğini iddia ettiğini söyledi.

Kimliği açıklanmayan kadın, bu canlı renklere sahip hayvanları bulundurduğu için 56 milyon pesoya (yaklaşık 98 milyon TL) kadar para cezasına çarptırılabilir.

Binlerce dolar değerindeki nadir bulunan vahşi hayvanların, ülke sınırlarından kaçırılması ilk kez olan bir şey değil.

2022'de bir adam, 1700 hayvanı ABD'ye soktuktan sonra iki kez kaçakçılık ve bir kez de yaban hayatı ticareti yapma suçlamasını kabul etmişti.

Jose Manuel Perez'in Meksika'dan ABD'ye getirdiği sürüngenler arasında en az 730 bin dolar değerinde kaplumbağa, kertenkele ve timsahlar bulunuyordu.

Bali'de tutuklanan bir Rus turist de 2019'da valizindeki uyuşturulmuş orangutanı ülkesine kaçırmaya çalışırken gözaltına alındıktan sonra koruma altındaki primatın kendisine evcil hayvan olarak hediye edildiğini iddia etmişti.

Andrei Zhestkov, Ngurah Rai Uluslararası Havalimanı'nda, rattan bir sepet içinde uyuyan iki yaşındaki maymunla birlikte gözaltına alınmıştı.