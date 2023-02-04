Baykuş, kasaba sakinlerini evlerinden çıkmaya korkar hale getirdi

Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 13:12

Güncelleme: 04 Şubat 2023 - 13:13

İngiltere'de büyük boynuzlu bir baykuşun, Batı Midlands Metropoliten Kontluğu'nda yer alan Sedgley kasabasında yaşayan halka sürekli saldırdığı belirtildi.

Çocuklara, yaşlılara, köpek gezdirenlere ve evcil hayvanlarına saldıran Randy adındaki baykuşun, Sedgley sakinlerini evlerinden çıkmaya korkar hale getirdiği kaydedildi.

Uzmanlar, büyük boynuzlu baykuşunun çiftleşme mevsimi olduğu için hüsrana uğradığından ve ilgi bulmakta zorlandığından şüpheleniyor.

YETKİLİLER, BAYKUŞTAN KAÇINMA ÇAĞRISINDA BULUNDU

Sedgley sakinleri, psikopatça saldırıda bulunan baykuştan sakınmaları konusunda uyarıldılar.

74 yaşındaki Liz Hodgkins, evinin garaj yolunda baykuşun keskin pençelerinin saldırısına uğradıktan sonra kafa derisinde derin kesikler oluştu. 13 yaşındaki bir çocuk da saldırıya uğradı.

"GERÇEKTEN İĞRENÇ BİR ŞEY GİBİ GÖRÜNÜYOR"

Liz Hodgkins, "Baykuş ağaçtaydı, ona el salladım ve 'merhaba' dedim. Geri dönerken başımın arkasına büyük bir darbe aldım. Torunlarım kalıyordu ve kanı görünce benim için endişelendiler. Komşuma sordum ve köpeğini dışarı çıkarırken saldırıya uğradığını söyledi. Gerçekten iğrenç bir şey gibi görünüyor. Komşulardan biri ona karşı yumuşak davranıyor ve başına bir şey gelmesini istemiyor. Kimse bu hırçın baykuşu yakalamak istemiyor. Bunun için bir plan yok" dedi.

Kasabadaki evcil küçük köpeklerin de baykuş tarafından hedef alındığı belirtilirken, baykuşun son haftalarda saldırılarını artırdı.