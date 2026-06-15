BBC’de kriz büyüyor: Yüzlerce kişi işten çıkarılacak

İngiliz yayın kuruluşu BBC’nin, ana haber biriminde yüzlerce kişiyi işten çıkarmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Financial Times’ın haberine göre, karar gelecek hafta açıklanacak kapsamlı küçülme planının ilk adımı olacak.

BBC bünyesindeki tüm birimlere maliyetlerini yaklaşık yüzde 10 azaltma talimatı verildi.

Kurum genelinde yürütülen tasarruf planlarının toplamda yaklaşık 2 bin kişinin işini kaybetmesine yol açabileceği belirtildi.

Söz konusu küçülme programıyla BBC’nin yüz milyonlarca sterlin tasarruf etmeyi hedeflediği aktarıldı.

Planın, kurumun gelecekteki finansmanına ilişkin hükümetle yürüttüğü görüşmelerin son aylarına girildiği dönemde gündeme gelmesi dikkat çekti.

BBC’nin haber biriminin, kesinti planlarını gelecek hafta açıklayan ilk bölüm olması bekleniyor.

Konuya yakın kaynaklar, bu kapsamda yüzlerce çalışanın işten çıkarılacağını ifade etti. BBC’nin 20 bini aşkın çalışanının yaklaşık dörtte birinin haber ekiplerinde görev yaptığı belirtildi.

Kesintilerin bazı radyo programlarını da etkilemesi bekleniyor. Kurum içinden kaynaklar, alınacak kararların BBC izleyicileri ve dinleyicileri tarafından hissedileceği uyarısında bulundu.